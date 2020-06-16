Астрологи рассказали, как знаки зодиака перенесут месяц под влиянием ретроградного Меркурия

Сегодня, 17 июня начинается второй период ретроградного Меркурия и заканчивается он 12 июля.

В этот период люди зачастую начинают ощущать сильные перемены, которые не всегда приносят приятные эмоции. Но ретроградный Меркурий повлияет на всех по-разному. Чтобы сократить его негативное воздействие, следует подготовьтесь заранее.

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Ретроградный период подойдет для того, чтобы свернуть крупные проекты и проанализировать свою жизнь. В то же время в ретрограде находится и Венера, поэтому есть шансы получить известие от бывшего возлюбленного или воспылать к нему новыми чувствам, но также возможны размолвки и с партнером.

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Овен

Овны могут почувствовать разочарование и неспособность проявлять свой характер. Они могут попадать в постоянные конфликты на работе и дома. Лучше замедлиться и сохранять трезвый ум.

Телец

Есть вероятность столкнуться с проблемами в общения. Тельцы могут оказаться в конфликте с коллегами, соседями и членами семьи. Пришло время быть более внимательными к своим словам.

Близнецы

Близнецам следует внимательнее относиться к своим ценностям. Стоит проверить свои финансовые отчеты и любые инвестиции.

Рак

Этим летом Меркурий требует, чтобы вы замедлились. Вам нужно будет потратить время на то, чтобы сосредоточиться на себе. В это время надо быть внимательными к проблемам, которые могут возникнуть.

Лев

Львы могут почувствовать ностальгию и погрузиться в воспоминания. Однако не стоит терять связь с реальностью.

Дева

Если у вас намечены сложные разговоры, расставьте приоритеты. В этот период вы можете обнаружить, что ваши мышление и речь сбиты с толку. Продумайте свои действия уже сейчас, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

Весы

Ретроградный Меркурий будет интенсивен, когда речь заходит о карьере. Обращайте внимание на детали и будьте гибкими.

Скорпион

Ретроградный период просит уделять больше внимания эмоциональной стороне. Постарайтесь найти баланс между заботой о делах и заботой о долгосрочных устремлениях.

СтрелецВ ретроградный период усилятся проблемы, касающиеся вопросов личной жизни. В это время можно начать переосмысливать некоторые из ваших отношений, так как вы можете обнаружите проблемы в этой области.

Козерог

Вы почувствуете влияние ретроградного Меркурия, поэтому будьте готовы подвергнуть сомнению свой статус отношений. Вам придется потратить время на то, чтобы все уладить.

Водолей

Вам придется уделять больше внимания работе. Также это время обратить внимание на собственное здоровье и благополучие.

РыбыВам будет трудно сосредоточиться на делах, поскольку вы будете отвлечены воспоминаниями о прошлом. Старое чувство может вспыхнуть с новой силой. Сохраняйте спокойствие и анализируйте общение с людьми.

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