В Алтайском крае первые четыре месяца 2020 года значительно снизились рождаемость смертность

Росстат опубликовал демографические данные за январь-апрель 2020 года. Как сообщили в правительстве Алтайского края, за четыре месяца текущего года в регионе значительно сократилась смертность. Однако серьезно просели и показатели рождаемости. В связи с этим власти напомнили, что в крае выделяются дополнительные меры поддержки семей с детьми, видимо, чтобы остановить это падение.

Как уточнили в региональном кабмине, в январе-апреле 2020 года в Алтайском крае родилось 6410 детей, что на 595 меньше, чем за аналогичный период 2019 года (годом ранее этот показатель составлял 7005 детей). Вместе с тем в регионе продолжает снижаться и смертность. В январе-апреле 2020 года умерло 10 501 человек, в прошлом — 11 444 человека (сокращение на 943).

Таким образом, естественная убыль населения в Алтайском крае за первые четыре месяца года составила 4091 человек. Этот показатель на 348 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года (за первые четыре месяца 2019 года естественная убыль населения составляла 4439 человек). Также, по данным Росстата, в Алтайском крае отмечается падение числа зарегистрированных браков и разводов. В январе-апреле 2020 года зафиксированы 2461 брачный союз и 2479 расторжений брака (в 2019 году — 2959 и 3273 соответственно).

Минсоцзащиты края напомнило о мерах поддержки семей с детьми: о выплатах за первого ребенка, материнском капитале и т.д. Также с 1 июня 2020 года размер пособия по уходу за первым ребенком возрастом до полутора лет составляет 6752 рубля (7764,8 рубля или 8440 рублей с учетом районного коэффициента 15 % или 25 % соответственно). Кроме того, с 2020 года существует ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 5101,5 рубля. Перечислять деньги начали с 1 июня, выплату уже получили 2811 семей на 3536 детей на общую сумму 102,7 млн рублей. Всего же в Алтайском крае семьям с детьми органы социальной защиты населения предоставляют 27 видов пособий и компенсаций. Об эффективности этих мер можно будет судить уже по итогам 2020 года, когда станет ясна динамика рождаемости и смертности.