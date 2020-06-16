В Минздраве ответили на вопрос о «полной свободе» от коронавируса

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос, «когда же полная свобода и делаем что хотим без масок». По его словам, успокоиться из-за ситуации с коронавирусом можно будет не раньше февраля 2021 года. Об этом он заявил в программе «Док Ток» на Первом канале, передает РИА Новости во вторник, 16 июня.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе…» — сказал министр.