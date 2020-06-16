Пес знаменитой певицы спас ее новорожденного ребенка от смерти

Фото: страница Imelda May на Facebook

Знаменитая ирландская певица Имельда Мэй рассказала, как домашний пес породы бордер-колли по кличке Альфи спас жизнь ее новорожденной дочери. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на интервью.

13-летний Альфи скончался в прошлом месяце. В разговоре с журналистами Мэй поделилась историей о своем любимце. Она припомнила, как около семи лет назад Альфи спас жизнь ее дочери Вайолет. Пес истошно скулил и всячески подзывал хозяйку к девочке.

Мэй последовала за питомцем и обнаружила, что Вайолет натянула на лицо пластиковый пакет и задыхается. «Он спас моей дочери жизнь, — подчеркнула артистка. — Он не успокаивался, все подгонял меня, бегал туда-сюда и скулил, пока я не последовала за ним. Я ему очень многим обязана».

Мэй отметила, что верный пес сопровождал ее в концертном туре, когда она выступала в Гластонбери, Великобритания, и на музыкальном фестивале T in the Park, ежегодно проходящем в Шотландии. По ее словам, питомец посещал даже те места, куда входить с животными категорически запрещено.

Ранее сообщалось, что в американском городе Колумбус, штат Огайо, питбуль спас своего хозяина от смерти из-за синдрома апноэ во сне, разбудив его жену. Восьмимесячный щенок по кличке Чарли прыгал у нее на коленях и лаял. Оказалось, собака звала ее к мужу, который спал на кресле.