Лукашенко подарил Зеленскому вышиванку и пригласил в Белоруссию

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (архивное фото)Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в республику украинского лидера Владимира Зеленского и подарил ему вышиванку. Об этом сообщается на сайте белорусского посольства в Киеве.

Во вторник, 16 июня, состоялась встреча посла Белоруссии Игоря Сокола с Игорем Жовквой, замглавы офиса президента Украины. Они, в частности, обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Посол передал для Зеленского от Лукашенко приглашение посетить Белоруссию с официальным визитом в 2020 году, а также вышиванки для самого украинского президента и его супруги. Подарок был ответным: ранее Зеленский с женой отправили украинские вышиванки лидерам некоторых стран, в том числе Лукашенко.

В переданном Зеленскому послании Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка «подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость» украинцев и белорусов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приложил к вышиванке для Зеленского письмо, в котором говорилось, что украинцы и белорусы «исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие».