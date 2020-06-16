В Госдуму внесли проект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов из «Единой России» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы, следует из электронной базы данных Думы.

Проект дополняет положения главы 49.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Инициатива содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Законопроект регламентирует три типа удаленной занятости:

дистанционная (удаленная) — выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала и вне стационарного рабочего места;

временная дистанционная (удаленная) — предусматривает возможность временно работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, при этом зарплата выплачивается в полном объеме;

комбинированная — режим, включающий работу на стационарном рабочем месте и «удаленку».

Предполагается, что временная удаленная работа будет вводиться на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Стороны смогут устанавливать график временной дистанционной работы.

В приоритетном порядке на временную удаленную работу в упрощенном порядке при наличии такой возможности предлагается переводить беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет, инвалидов, пенсионеров по возрасту и лиц, осуществляющих уход за инвалидами или длительно болеющими членами семьи.

Предлагается также отказаться от требования подписывать трудовой договор о «дистанционке» с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). «На сегодня стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы», — говорится в проекте.

Документом устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников, использующих личное оборудование. Снимаются ограничения по рабочему месту — дистанционный работник может трудиться везде, где есть интернет.

Также предусмотрено право сотрудника быть офлайн и не реагировать на письма и звонки работодателя. «Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха сотрудника оплачивается ему в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы», — отмечается в проекте закона.

Закон об удаленной работе может быть принят до конца июля.