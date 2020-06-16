Турция разочарована призывом Германии воздержаться от поездок в республику

В интервью журналу Der Spiegel Чавушоглу сказал, что Анкара ожидает, что правительство Германии снимет запрет «в самое ближайшее время».

Министр подчеркнул, что Турция предприняла все меры для обеспечения безопасности путешественников, добавив, что оценка этих мер была проведена немецкой фирмой TÜV Süd.

«Нам трудно понять научное обоснование этого решения», — цитирует его Turkish Minute.

Напомним, ччто правительство Германии объявило в прошлую среду о продлении запрета на поездки в неевропейские страны, включая Турцию, до конца августа.

Немецкие власти рекомендуют воздержаться от «несущественных туристических поездок» из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил в прошлый четверг, что будут проведены переговоры с отдельными государствами, чтобы обсудить возможность снятия ограничений раньше.

Такие решения будут зависеть от количества заразившихся, укрепления систем здравоохранения и мер гигиены, осуществляемых на рейсах в страну и из страны, а также на местах, сказал он.

Маас назвал Турцию одной из стран, с которой немецкие чиновники ведут переговоры.

Надо сказать, что в Турции, стране с населением в 83 млн человек, где с момента начала вспышки в марте умерли от коронавируса около 4 тыс. 700, было зафиксировано более 175 тыс. случаев заболевания COVID-19.