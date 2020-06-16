Администрация Барнаула через взыскивает деньги учрежденного же застройщика

Барнаульская администрация в лице комитета ЖКХ отсудила у принадлежащего ей же АО «Барнаулкапстрой» (БКС) больше 5 млн рублей. Как следует из документов на сайте Арбитражного суда Алтайского края, эти деньги застройщик задолжал мэрии, не выплатив причитающееся в счет расселения граждан из аварийных домов. Примечательно, что, судя по документам арбитража, между горадминистрацией и БКС в целом отсутствует взаимопонимание по ряду финансовых вопросов, улаживать которые приходится в суде.

Судебный иск комитет ЖКХ подал еще в декабре 2019 года. Чиновники требовали взыскать с БКС более 5 млн рублей убытков, которые возникли в результате освоения застройщиком нового участка, расположенного в Барнауле между улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Осенью 2015 года стороны заключили договор о развитии этой территории. В соответствии с ним на участке снесены шесть аварийных жилых домов, а на их месте в ближайшем будущем появится ЖК «Клевер», строительство которого на данный момент еще ведется.

Согласно отдельным пунктам договора, застройщик обязался уплатить возмещение за изымаемые жилые помещения. В соответствии с решениями судов, администрация Барнаула выплатила жильцам снесенных домов 6,8 млн рублей и направила претензии БКС с требованием возместить указанную сумму. В компании согласились с долгом и предложили гасить его по 562 тысячи в месяц. Однако вскоре АО нарушило собственный график, выплатив в общей сложности только 1,7 млн рублей. Чтобы получить остаток долга комитету ЖКХ пришлось обратиться в суд, который 28 мая текущего года принял решение взыскать с застройщика более 5 млн рублей. На обжалование у компании есть еще две недели.

Примечательно, что только за первую половину 2020 года администрация Барнаула в лице комитета по земельным ресурсам и землеустройству подала пять исков в отношении БКС в попытках вернуть долги по аренде, а также пеню. Общая сумма невелика и не достигает даже 1 млн рублей, но показателен сам факт того, что мэрии приходится взыскивать деньги с компании, в которой она владеет долей в 100 %.

Заметим, что долги возникли еще тогда, когда БКС руководил Александр Канаков, который в феврале текущего года был арестован по подозрению во взяточничестве. За якобы полученные им деньги в размере 3 млн рублей он обещал свою лояльность некоему подрядчику. В случае, если Канакова признают виновным, ему может грозить до 15 лет заключения со штрафом.