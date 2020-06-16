Минниханов рассказал, каким сферам дадут послабления на следующем этапе снятия ограничений

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о следующем этапе снятия ограничений в РТ из-за коронавируса и оценил возможность проведения концертов. На встрече с блогерами главу республики спросили, когда артисты смогут выступать перед зрителями.

«Коронавирус нас многому научил. Мы научились работать, многие производства даже не останавливались. Органы власти ни на один день не останавливались. Научились находиться в помещениях, держать социальную дистанцию. Я думаю, следующий этап — остались рестораны, кафе, где люди общаются, большие общественные мероприятия, особенно театры, концерты, которые важны и нужны, спортивные мероприятия», — сказал он.

Минниханов выразил уверенность, что снятие ограничений окажется возможно, если ситуация с коронавирусом в республике и в дальнейшем будет контролироваться. «Мы ждем, нам тоже этого не хватает — общения, встреч. Люди устали сидеть дома, хотят общаться, встречаться, выходить к другим, — отметил он. — Я верю, что в будущем появится такая возможность».