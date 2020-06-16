«У кого больше дивизий, тот и прав»: Турция вонзила в Ирак «Коготь орла»

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Ghaith Alsayed/AP

Вооруженные силы Турции начали на севере Ирака новую операцию против запрещенной в стране Рабочей Партии Курдистана (РПК). «Газета.Ru» проанализировала детали очередной военной акции со стороны Анкары.

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Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Минобороны Турции, в рамках операции Pençe-Kartal (Claw-Eagle, «Коготь орла») части и соединения вооруженных сил Турции подвергли авиационно-ракетным ударам занятые курдами объекты в районах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк.

По официальным данным, военно-воздушные силы Турции в Северном Ираке уничтожили более 80 объектов, принадлежащих формированиям Рабочей Партии Курдистана.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих видами вооруженных сил и родами войск прибыл в понедельник в Командный центр ВС Турции с целью руководства и координации антитеррористической операции Pençe-Kartal (Claw-Eagle, «Коготь орла») на севере Ирака.

Наряду с Акаром в Командном центре находились начальник Генерального штаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар, командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакюз и командующий ВМС адмирал Аднан Озбал.

Ранее Минобороны Турции объявило о начале очередной операции на севере Ирака, проводимой в ответ на рост числа атак и провокаций в районе расположения частей ВС Турции.

Операция Pençe-Kartal проводится с минимальным ущербом населению Ирака, особо подчеркивают официальные турецкие источники.

По их сообщениям, «турецкая армия использовала отечественное вооружение для уничтожения террористов в Ираке и делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению соседней страны».

В военном ведомстве Турции сообщили, что наряду с бомбардировщиками, взлетавшими с различных аэродромов страны, в операции на севере Ирака были задействованы беспилотные летательные аппараты.

«По всей видимости, в авиационно-ракетных ударах по объектам формирований РПК в Северном Ираке принимали участие самолеты F-16C/D Fighting Falcon ВВС Турции. Анкара располагает 235 самолетами этого типа», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По мнению специалиста, не исключено, что к боевым действиям привлекались и истребители-бомбардировщики McDonnell Douglas F-4E-2020. Более 40 боевых машин этого типа до сих пор состоит на оснащении ВВС Турции.

Кроме того, сообщают турецкие военные, к операции Pençe-Kartal были привлечены самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У).

«В ВВС Турции семь самолетов-заправщиков типа KC-135R, организационно входящих в состав 101-й авиационной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Инджирлик. По всей видимости, большая часть из них была задействована в операции Pençe-Kartal», — полагает Макиенко. Что касается самолетов ДРЛО и У, то Анкара располагает четырьмя подобными машинами. Это Boeing 737 AEW&C (E-7A). Самолеты типа E-7A самым существенным образом умножают эффективность боевого применения ударной авиации.

Помимо всего прочего, в Северном Ираке широко применялись хорошо зарекомендовавшие себя в провинции Идлиб в Сирии и в Ливии беспилотные летательные аппараты «Вayraktar» и «Anka-S».

Глава Минобороны Хулуси Акар заявил, что в рамках антитеррористической операции в Ираке успешно уничтожены объекты РПК, представлявшие угрозу безопасности Турции и ее народу.

Хулуси Акар уже поздравил по радио пилотов турецких ВВС с успешным завершением операции Pençe-Kartal.

По мнению официальной Анкары, террористы РПК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, начиная с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой террористической организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

В 1993 году деятельность Рабочей Партии Курдистана была признана экстремистской и запрещена министерством внутренних дел ФРГ. Деятельность РПК также была признана террористической и запрещена в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Австрии, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Молдове, Нидерландах, Новой Зеландии, Турции, во Франции и на Филиппинах.

В июне 2002 года Рабочая Партия Курдистана была включена в список террористических организаций ЕС, что означает запрет ее деятельности во всех странах Евросоюза, независимо от того, запрещена РПК их национальными законодательствами или нет.

По мнению турецких экспертов, несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления, полагают в Анкаре.

В Турции считают, что в Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PПK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

«Не исключено, что в случае обострения обстановки в Северном Ираке турецкая сторона могла задействовать и соединения 2-й полевой армии, штаб которой дислоцируется в Анкаре.

Скорее всего, непосредственно в боевых действиях приняли бы участие подразделения и части 7-го армейского корпуса (штаб — Диярбакыр)», — рассказал «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Военачальник напомнил, что весьма мощный по боевому и численному составу 7-й армейский корпус отвечает за большую часть приграничных провинций с Сирией, Ираном и Ираком. В его составе находятся 3-й пехотная дивизия, 20 и 172 бронетанковые бригады, 16 и 70 механизированные бригады, 2 и 6 мотопехотные бригады, а также пограничные, горные и бригады коммандос.

«Оказать какое-либо существенное сопротивление столь мощной армии, тем более подготовленной по стандартам НАТО, полупартизанские формирования курдов, естественно, не в состоянии. В операции Pençe-Kartal турки пока обошлись без привлечения соединений сухопутных войск», — полагает Валерий Запаренко.

«Что касается норм международного права и государственного суверенитета, то в данном конкретном случае действует старинное и никем не отмененное правило — у кого больше дивизий, тот и прав», — заключает военачальник.

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