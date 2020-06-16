Провластные СМИ в Архангельске начали агитировать за Цыбульского, игнорируя оппозиционных кандидатов в губернаторы

Политические эксперты и общественность призвали остановить грязные методы ведения предвыборной кампании в Архангельской области

Выборы в Архангельской области должны пройти максимально открыто, демократично и конкурентно, иначе и без того протестные настроения в регионе могут усилиться. С таким заявлением во вторник, 16 июня, выступил Центр развития региональной политики (ЦРРП).

Одному все, другому ничего

Поводом стал скандал, разразившийся в первый же день выдвижения кандидатов. В эфире ГТРК «Поморье» вышел сюжет, в котором рассказывается лишь о том, что врио главы региона Алексанлр Цыбульский, был зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора области. Цыбульский рассказывает зрителям о своих целях и задачах, при этом в сюжете нет ни слова о других кандидатах. В другом сюжете ГТРК упоминаются все кандидаты, кроме Юрия Шевелева. В материале, показанном на канале «Регион 29», о кандидате Шевелеве также не было сказано.

ЦРРП призвал всех участников электорального процесса к конкурентной борьбе в рамках правил, утвержденных ЦИК РФ и законами России. Представители организации указывают на то, что «особенно осторожно, с высоким уровнем профессионализма, к выборным процессам должны подойти региональные СМИ, так как именно от них в период агитации будет зависеть, удастся ли обсудить и решить накопившиеся проблемы цивилизованным путем, с помощью выборов, а не митингов». Если СМИ будут подыгрывать одной из сторон, искажать или умалчивать о важной информации, это может самым неожиданным образом отразиться на ходе кампании, уверены в ЦРРП.

Одним из тех, кого «забыли» провластные СМИ, оказался лидер общественного движения «Мы здесь живем» Юрий Шевелев, выдвинутый «Партией добрых дел».

Юрий Шевелев

«Возможно, Шевелев не является главным противником Цыбульского, но тем самым кандидату фактически сделали рекламу как оппозиционеру», — считает директор ЦРРП Илья Гращенков.

«Позорье» опозорилось

Впрочем, директор ГТРК «Поморье» Сергей Николаев не признает претензии. «Насколько я понимаю, мы сказали обо всех людях, которые на тот момент выдвинулись, которые подали документы в избирательную комиссию. О тех, кто заявил о своих намерениях, мы не говорили. Когда это произойдет – это будет другая ситуация. Говорить о людях, которые только объявили о намерениях – по-моему, достаточно рано», — раздраженным тоном ответил он «Блокноту» и положил трубку.

Сергей Николаев

На повторный звонок корреспондента «Блокнота» Николаев не ответил. Получается, что глава ГТРК либо лукавит, либо не знает, какие сюжеты делают его сотрудники. Так, на официальном сайте ГТРК «Поморье» размещена новость о выдвижении, в которой из кандидатов упомянут только Александр Цыбульский, и лишь ему предоставлена возможность комментария. Причем выступление врио является откровеннной агитацией за себя – он с охотой рассказывает о своей предвыборной программе.

Расширенный сюжет о выдвижении был показан только в телеэфире, а на сайт не попал. Но все же произвел неприятное впечатление на аудиторию. На «политическое неравенство» уже обратили внимание и представители местной общественности. Так, архангельский блогер Елена Горяшина в своих аккаунтах в социальных сетях написала, что «Позорье» (имеется ввиду ГТРК «Поморье» — прим. авт.) в очередной раз опозорилось».

«…В репортаже о начале предвыборной кампании назвали тех кандидатов в губернаторы, которые сдали свои документы в областную избирательную комиссию:1. Цыбульский Александр Витальевич; 2. Пивков Сергей Анатольевич; 3. Чиркова Ирина Александровна; 4. Тюкина Айман Кожантаевна; 5. Вакорин Николай Сергеевич», — пояснила Горяшина. При этом блогер указала, что «почему-то не назвали Шевелева Юрия Валериановича[…] Неужели Шевелев — главный противник Цыбульского?».

«На экранах будет только Цыбульский»

Данную «избирательность» заметили многие. Кандидат на пост главы региона, лидер фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании Сергей Пивков пояснил «Блокноту», что выборочность провластных СМИ его «уже не удивляет».

Сергей Пивков

«Сегодня представители одной партии, представители действующей власти пользуются куда большими возможностями, нежели все остальные. Конечно, это совершенно ненормальная ситуация», — заявил Пивков. Он сообщил, что когда сдавал документы в избирательную комиссию, корреспонденты ГТРК «Поморье» не снимали его.

«Можно прогнозировать, что постоянно на экранах будет только временно исполняющий обязанности главы региона Цыбульский. Всем остальным придется куда тяжелее», — признал Пивков. Он также посетовал на то, что один ролик на ГТРК «Поморье» стоит в обычное время более 50 тысяч рублей. В период выборов цены еще больше взлетят, сообщил Пивков.

Политическое воровство

«Опальный» кандидат в губернаторы Юрий Шевелев полагает, что не нужно обвинять журналистов в том, что произошло – они просто получают команду кого показывать, а кого нет, и выполняют ее под угрозой увольнения. «Много общаюсь с журналистами и знаю – они ненавидят подобную цензуру, но просто не могут ей ничего противопоставить. Поэтому говорить нужно о тех, кто отдает приказы. В данном случае это врио Александр Цыбульский, лично или через своих аппаратчиков и технологов – не важно. Они решают простую и понятную задачу – административно и информационно убрать неподконтрольных кандидатов, а потом задать избирателям свой любимый вопрос: «Если не Цыбульский, то кто?». Они превращают выборы в формальность. Просто воруют выборы у людей. Мы это понимаем и будем бороться с этими политическими ворами всеми доступными законными средствами. И, конечно, рассчитываем на поддержку каждого избирателя. Сейчас речь не о том, за кого голосовать. А о том, будет ли у жителей Архангельской области реальный выбор», — говорит политик.

Кандидат экономических наук, аналитик Института региональной экспертизы (ИРЭ) Михаил Белый в свою очередь в разговоре с «Блокнотом» указал на то, что подобное начало предвыборной кампании в Архангельской области представляется симптоматичным.

Михаил Белый

«У команды Цыбульского, по всей видимости, наблюдается острый дефицит идей. Поэтому кампания ведется топорно: давайте с утра до ночи показывать только врио, а других не будем! Конечно, до демократических реалий всем нам еще далеко, однако даже в нынешних условиях федеральный центр ратует за прозрачность и равноправие, особенно на старте. Начинать кампанию с такого провала – опасный сигнал, прежде всего, для самого врио».

Две реальности

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова заявила «Блокноту», что «в Поморье давно привыкло к тому, что существующая жизнь в телеке и за окном – совершенно разные. У нас что по Шиесу, что по мусорной реформе, что по заболеваемости [коронавирусной инфекцией] не соответствует действительности».

Ирина Чиркова

По оценкам директора Центра общественных коммуникаций Андрея Шуклина, происходящее, скорее всего, говорит о том, что местные власти готовы играть нечестно. «Судя по всему, команда врио забыла об установках федерального центра, либо, простите, попросту «забила» на них. Между тем, сегодня Москва не заинтересована в том, чтобы Архангельская область в очередной раз «взорвалась». Главное для центра – добиться в Поморье стабильности, но пока, судя по всему, региональные власти лишь раскачивают лодку», — заявил он в беседе с «Блокнотом».