Турецкая лира становится наиболее предпочтительной валютой на севере Сирии

Согласно сообщению Sabah, несколько регионов на севере Сирии переходят на лиру из-за обесценивания сирийского фунта и значительного роста цен.

В некоторых районах, которые были «освобождены» турецкими военными и сирийскими оппозиционными группами, турецкая лира уже вошла в оборот, отмечает издание. Кроме того, монеты начали поступать из Турции, пишет Sabah со ссылкой на фотографии валюты, якобы сделанные в филиалах турецкого почтового отделения (PTT) на севере Сирии и размещённые в Twitter.

«Чтобы защитить сбережения граждан в связи с быстрым обесцениванием сирийского фунта, мы активизировали наши переговоры с соответствующими турецкими властями и сделали первый шаг в процессе запуска банкнот турецкой лиры, которые имеют жизненно важное значение в повседневной жизни в районах на севере Сирии», — рассказал в интервью Sabah Абдуррахман Мустафа, глава временного правительства Сирии и туркменской ассамблеи страны.

Элизабет Цурков, сотрудник Программы по Ближнему Востоку в Институте исследований внешней политики, считает, что данное обстоятельство ещё больше снизит стоимость сирийского фунта, «поскольку около 1,8 млн жителей контролируемых Турцией районов перестали использовать местную валюту».

По её словам, 3 млн жителей Идлиба, последнего удерживаемого повстанцами анклава на севере Сирии, который Турция частично контролирует, вероятно, последуют этому примеру из-за доступности монет.

«Турция в любом случае планировала сделать это, и я уверен, что недавний экономический крах Сирии ускорил переход», — написал в Twitter директор программы по изучению экстремизма и противодействию терроризму американского Института Ближнего Востока Чарльз Листер.

Хусейн Бозан, директор туркменского агентства, заявил, что филиал PTT, расположенный в Азазе, начал раздавать монеты в соответствии с решением некоторых местных советов.

«После того, как монеты будут выпущены на рынок, всё в Азазе будет оцениваться в турецких лирах», — отметил Бозан.