Названы травы и специи, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови

Каждый год количество людей, которым диагностируют сахарный диабет, увеличивается. По данным Американской диабетической ассоциации, только в США болезнь обнаруживается у 1,5 миллиона жителей.Количество больных диабетом увеличивается из-за неправильного образа жизни и нездорового питания. Современные люди употребляют слишком много сладостей, картофеля фри, чипсов, сухариков, колбас. В них содержится сахар, натрий, консерванты — все вместе они провоцируют недуг.Читайте на Информинг.Ру: Кардиолог рассказала, на какие заболевания, кроме коронавируса, может указывать одышкаНе все продукты, вкус которых понравится организму, вредны. Например, людям, которые уже успели «заработать» себе диабет второго типа либо же медики диагностировали у них преддиабетное состояние, следует обратить внимание на определенные травы и специи.Как правило, они все используются в домашней кухне для улучшения вкуса блюд или в ПП-рационах, ЗОЖ-питании. Эти специи не только рай для вкусовых рецепторов, но и отлично помогают снизить уровень сахара в крови.Традиционно используемый в качестве пряности и естественного лекарства на протяжении веков пажитник оказался эффективным в снижении уровня сахара в крови и повышению толерантности к глюкозе. Это было доказано в ходе нескольких исследований. Эксперты Diabetes.org указывают на то, что эффективны также семена пажитника — кроме снижения уровня сахара они способны снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП).Корица становилась героиней многочисленных исследований. На сегодня она является самой изученной пряностью в мире и обладает выраженной и доказанной способностью снижать уровень сахара в крови.Мета-анализ клинических исследований, опубликованных в журнале лекарственных продуктов питания, нашел достаточно доказательств потребления корицы для людей с диабетом. Чеснок — растение, у которого так много лекарственных свойств. Наверное, нет ни одного другого овоща, который мог бы с ним соперничать. Чеснок обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными способностями.

Овощ увеличивает секрецию инсулина, замедляет его расщепление и эффективно снижает уровень сахара в крови.Имбирь может помочь предотвратить гипергликемию или повышенный уровень сахара в крови. Эта знаменитая специя также помогает уменьшить кислотный рефлюкс, одну из самых распроостраненных проблем диабетиков.Женьшень — один из наиболее широко известных традиционных китайских растений-лекарств, женьшень доказал свою способность снижать уровень сахара в крови. Однако с ним надо быть осторожным и проконсультироваться касательно целесообразности лечения ним с врачом.Святой базилик — известный в аюрведической медицине адаптоген, помогает держать диабет под контролем благодаря улучшению функции бета-клеток поджелудочной железы. Они ответственны за выработку инсулина.Расторопша является спасением для многих диабетиков. Растение является самым знаменитым источником растительного соединения силимарин. Расторопша используется в течение 2000 лет в качестве растительного лекарственного средства при различных заболеваниях. На текущий момент ученым точно известно, что она снижает не только уровень сахара в крови, но и уровень липидов в крови.Розмарин, который особенно хорош с мясом, поможет стабилизировать уровень сахара в крови и даже поспособствовать снижению веса. Исследования также показывают, что розмарин может регулировать уровень холестерина и триглицеридов в крови.Диабетикам и людям с преддиабетом следует включать в свой рацион и шалфей. Эта удивительная травка, используемая как пряность, кладезь антиоксидантов и противовоспалительных соединений.Шалфей — природный антидиабетический агент, отмечают в Diabetes.org, действие которого аналогично лекарству от диабета метформину.Куркума — источник куркумина, обладающего не только противораковыми свойствами. Это соединение помогает управлять диабетом, снижая уровень сахара в крови. Куркума также способна в короткие сроки повысить чувствительность организма к инсулину.Зарубежные эксперты рекомендуют включать эти травки и специи в свой ежедневный рацион. Но при этом они напоминают, что для поддержания оптимального уровня сахара в крови надо ограничить потребление сладостей и другой вредной еды. Яндекс Дзен