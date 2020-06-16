Ученые выяснили, как коронавирус обманывает иммунную систему

Коронавирус создает специальный щит, который состоит из молекул сахара. Таким образом он маскируется от клеток иммунной системе в организме человека. Данное открытие было сделано специалистами из США. Стоит отметить, что данные молекулы могут влиять на работку спайкового белка, присутствующего в коронавирусе. Таким образом вирус попадает в здоровые клетки. Подобные выводы играют очень важную роль и могут помочь создать действительно эффективную вакцину против коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты из Калифорнийского университета показали, что коронавирус применяет гликаны, которые находятся на его поверхности, чтобы защищаться от атак человеческой иммунной системы. При этом полисахариды гликаны входят в состав спайковых белков и составляют практически 40% от их общего веса. Именно с помощью этих спайковых шипообразных белков и происходит заражение вирусом здоровых клеток. Коронавирус может благодаря этому проникать достаточно быстро и глубоко внутрь тех клеток, которые ранее не были заражены. За счет новых данных, которые удалось получить специалистам, ученые смогут быстрее разработать действительно эффективную вакцину, а также подобрать несколько разных способов лечения заболевания. Еще одно исследование показало, что гликаны выполняют не только маскировочную роль. Как выяснилось, они способны изменить форму спайкового белка таким образом, чтобы инфицирование происходило намного быстрее.Ученые смогли создать понятную картину происходящего с помощью компьютерного моделирования. Разработчики вакцин и лекарств за счет этого больше узнали о том, как именно работает защитный механизм вируса. Чем больше будет известно о коронавирусе, тем быстрее получится найти средство, которое будет действительно помогать предотвращать заражение или же ускорять процесс лечения без тяжелых последствий для организма больного.