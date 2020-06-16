В Южной Африке по неизвестным причинам массово гибнут слоны

На протяжении месяца в Ботсване, расположенном на территории Южной Африки, происходит что-то непонятное. Слоны начали умирать в огромном количестве, а специалисты до сегодняшнего дня не могут установить причины происходящего. На данный момент экспертам известно только то, что люди в данном инциденте не замешаны, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Власти Ботсвана, которые столкнулись с непростой ситуацией, говорят о том, что за последний месяц умерло практически 170 слонов. Первая мертвая особь была обнаружена еще 11 мая и с того времени причину ее смерти так и не удалось установить. После этого трупы животных, часть из которых уже начали разлагаться, начали находить в разных частях саванны. Ни одна особь не погибла в результате нападения браконьеров, так как в трупах не нашли ни пуль, ни других следов насильственной смерти. Кроме того, бивни животных оставались на месте. Образцы с найденных мертвых слонов отправили на проверку в ветеринарную лабораторию, чтобы доказать или опровергнуть пищевое отравление. Но так, как там только некоторое время назад был снят карантин, то образцы на данный момент продолжают проверяться. Местные власти в свою очередь говорят о том, что причиной смерти слонов не может стать отравление, ведь в таком случае начали бы погибать и другие животные. Также добавили, что гибель не была спровоцирована сибирской язвой, ведь в это время года заболевание не является активным. В СМИ рассказывается о том, что подобного не происходило уже несколько десятилетий.Некоторые СМИ в свою очередь заявляют о том, что местные власти могут что-то скрывать от населения. При этом по отчетам экспертов становится понятно, что слоны умерли внезапно прямо по дороге. На это указывает положение мертвых туш.