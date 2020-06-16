Спустя 108 лет нашли фото айсберга, который стал причиной крушения Титаника

Айсберг, который надвигался на Титаник, был сфотографирован капитаном другого корабля за пару дней до того, как произошла страшная трагедия. Снимок сделал В. Вуд, капитан SS Etonian, 12 апреля 1912 года. В результате крушения Титаника тогда погибло больше полутора тысяч человек. Если учитывать не только географические координаты, но еще и достаточно странную форму айсберга на фото, то можно предположить, что именно он и является виновником крушения огромного корабля, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На аукционе данная фотография должна продаться за 12 000 £. Обнаружили ее только спустя 108 лет после того, как случилась трагедия. Сделали черно-белый снимок совершенно случайно в то время, когда иной пассажирский лайнер пересекал Атлантику. Капитан В. Вуд любил фотографировать. Он снял айсберг огромного размера, в который вскоре врезался Титаник. Также капитан обратил внимание на координаты айсберга, которые практически не изменились на момент катастрофы. Снимок айсберга странной формы капитан вскоре вместе с письмом отправил своему прадеду. На фото он также указал дату, когда оно было сделано и точные географические координаты. Титаник врезался в айсберг 14 апреля 1912 года в 22:20. Затонул громадный корабль всего за три часа. На сегодняшний день снимок Вуда планируют продать на аукционе 20 июня за достаточно крупную сумму. Фото при этом по словам экспертов выглядит очень правдоподобно, если учитывать описания члена экипажа и свидетеля того ужасного события Джозефа Скаррота. Также доказательством является необычная форма айсберга в верхней части и географические координаты, которые были указаны капитаном.