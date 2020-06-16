Взорвали патруль: российский БТР подорвался в Сирии

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Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»

Российский БТР подорвался в Сирии, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел на трассе М4. Российская военная полиция нередко подвергается нападениям с тех пор, как Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании территорий Арабской Республики.

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Российский бронетранспортер с военными полицейскими подорвался на трассе М4 в Идлибе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, никто из военнослужащих не пострадал, БТР получил незначительные повреждения.

Инцидент произошел в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза. Конашенков отметил, что техника и военнослужащие вернулись в пункт дислокации.

Подобный инцидент произошел 9 июня, когда на пути патруля российской военной полиции на севере Сирии сработало взрывное устройство. При взрыве также никто не пострадал, писал «Интерфакс» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии. После случившегося все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования.

Аналогичный подрыв произошел в начале декабря прошлого года. На маршруте российской военной полиции в Сирии сдетонировало взрывное устройство, трое российских военных получили легкие травмы, сообщали в пресс-службе Минобороны России. Инцидент имел место в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км от населенного пункта Коран в районе Кобани.

В ноябре 2019 года одна из колонн российско-турецкого патруля на севере Сирии была забросана камнями и бутылками с зажигательной смесью. На этот раз ответственность несли курды. Впоследствии курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение. Ролик разместили на YouTube. Курдские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, который произошел в Кобани 18 ноября.

«Будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют неповторение подобного в будущем», — подчеркнули в заявлении. Курдские лидеры выразили надежду на то, что российские силы, находящиеся в регионе, смогут гарантировать безопасность местного населения, как это предусматривает Сочинский меморандум.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Арабской Республики 1 ноября.

Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, где Турция проводила военную операцию против курдских формирований. Вскоре после этого российско-турецкие патрули несколько раз подвергались нападению. Уже 6 ноября военных забросали камнями в районе Кобани, а два дня спустя — в городе Дерик.

Патрулирование предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, который был принят по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот документ был подписан для прекращения в регионе турецкой военной операции против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Анкара считает террористами.

Позже, 5 марта 2020 года, Путин и Эрдоган провели переговоры в Москве, на которых согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, которые призваны способствовать урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Это единственный на данный момент район, который контролируется боевиками. Достигнутые Москвой и Анкарой договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения 6 марта, когда в силу вступит режим перемирия.

В соответствии с договоренностями российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе.

Первый патруль прошел по маршруту 15 марта. Российская сторона ранее уже не раз обращала внимание на угрозу безопасности для этих патрулей со стороны боевиков. В частности, по этой причине, как отмечали в Минобороны РФ, протяженность первого патрулирования была сокращена.

Турецкая сторона в ответ на это заявила, что примет дополнительные меры по повышению безопасности. Как утверждает Анкара, это позволит увеличить длину маршрута движения военных двух стран.

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