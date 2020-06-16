В Польше мужчина поджег себя у здания сейма

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

В Варшаве 48-летний мужчина поджег себя у здания сейма, сообщает радиостанция RMF FM.

Прохожие и патрульные заметили мужчину и вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

Правоохранители пытаются выяснить, что послужило причиной поджога. Мужчина не разворачивал транспаранты и не выкрикивал лозунги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Новосибирской области подросток сжег школу

— В Кургане мужчина поджег 13 машин на стоянке автосалона

Источник