В Польше мужчина поджег себя у здания сейма

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В Варшаве 48-летний мужчина поджег себя у здания сейма, сообщает радиостанция RMF FM.
Прохожие и патрульные заметили мужчину и вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.
Правоохранители пытаются выяснить, что послужило причиной поджога. Мужчина не разворачивал транспаранты и не выкрикивал лозунги.
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