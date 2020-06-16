В Польше мужчина поджег себя у здания сейма

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mavit
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В Польше мужчина поджег себя у здания сейма

Depositphotos

В Варшаве 48-летний мужчина поджег себя у здания сейма, сообщает радиостанция RMF FM.

Прохожие и патрульные заметили мужчину и вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

Правоохранители пытаются выяснить, что послужило причиной поджога. Мужчина не разворачивал транспаранты и не выкрикивал лозунги.

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