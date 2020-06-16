В Армении лишили неприкосновенности лидера оппозиционной партии Царукяна

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Руководитель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян во время…
Асатур Есаянц/РИА «Новости»
Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности руководителя крупной армянской оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, передает «Интерфакс».
Также парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о начале против Царукяна уголовного преследования по обвинению в даче взяток на выборах 2017 года.
По данным агентства, в ходе тайного голосования за лишение депутатской неприкосновенности проголосовали все 87 участвующих в голосовании парламентариев.
Ранее Царукян высказывался о необходимости отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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