Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля

Президент РФ Владимир Путин проведет в 2020 году полноформатную прямую линию после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. Прямая линия пройдет, точное время мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, предполагается, что президент проведет прямую линию после голосования по Конституции.

«Нет, перед голосованием по Конституции не планирует», — ответил Песков на вопрос о том, нет ли планов провести онлайн-разговор с жителями перед голосованием 1 июля.