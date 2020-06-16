В Сеуле сожалеют о разрушении властями КНДР офиса межкорейской связи

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Kim Hong-Ji/Reuters

Республика Корея сожалеет о сносе властями КНДР офиса межкорейской связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации президента страны.

Он добавил, что ответственность за произошедшее будет лежать на руководстве КНДР.

Ранее стало известно, что в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. Власти Республики Корея заявили, что взрыв организован КНДР.

Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сеул созовет заседание Совбеза после взрыва межкорейского офиса связи

— В Южной Корее заявили, что КНДР подорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

— Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

Источник