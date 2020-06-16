«Требовал народный гнев»: КНДР взорвала межкорейский офис

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Kim Hong-Ji/Reuters

КНДР признала, что подорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Как пояснило Центральное телевидение республики, эти меры стали ответом на отправку в КНДР из Южной Кореи антиправительственных листовок. Впрочем, по мнению экспертов, реальные причины обострения отношений между Кореями гораздо глубже.

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КНДР подорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон, указано в заявлении, зачитанном 16 июня в эфире Центрального телевидения республики.

«16 июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился», — подчеркнули в сообщении.

Как пояснили в эфире ЦТАК, подрыв стал ответом на «народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание».

По этой же причине произошел и разрыв всех линий связи между Севером и Югом, на который КНДР пошла неделю назад.

«Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне», — подчеркнули в заявлении.

В сообщении Центрального телеграфного агентства республики уточнили, что эти меры были приняты в ответ на действия южнокорейских активистов, которые отправляли в КНДР на воздушных шарах сотни тысяч антиправительственных листовок.

Об уничтожении здания ранее со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи сообщило агентство Bloomberg. Глава ведомства Ким Ён Чул подчеркнул, что взрыв в Кэсоне был ожидаемым событием, но от дальнейших комментариев отказался, отметив, что в Сеуле изучают поступившую информацию.

Совместный офис связи Севера и Юга открылся согласно договоренностям лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года, то есть его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис находился в четырехэтажном здании, которое было построено в 2007 году. До того, как в 2016 году работу прекратил Кэсонский промышленный комплекс, здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.

Пхеньян уже критиковал Сеул за отправку пропагандистских листовок на территорию КНДР и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой Ким Чен Ыну, открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет «бесследно обрушен».

Генштаб северокорейской народной армии (КНА) в форме открытого сообщения 16 июня предупредил, что прорабатывает планы действий для введения своих войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. Как утверждают военные источники агентства Рёнхап, скорее всего, речь идет о районах города Кэсон и гор Кымгансан, которые использовались для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.

Как ранее отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин, ситуация с листовками — это только формальный повод, чтобы разорвать связи между Севером и Югом.

«Эти действия Южной Кореи, безусловно, нарушают если не букву, то дух договоренностей, достигнутых на межкорейских саммитах 2018 года, где стороны обещали друг другу воздержаться от всяких враждебных и провокационных действий. Тем не менее реальные причины здесь более глубокие», — пояснял эксперт.

По его мнению, северокорейцев разочаровывает, что Сеул так и не перешел к восстановлению экономического сотрудничества, оказанию помощи КНДР и возобновлению работы совместных проектов, выгодных обеим странам.

Очередным ударом от отношениям Пхеньяна и Сеула стала ликвидация руководством КНДР 9 июня с 12.00 коммуникационной линии с Южной Кореей. Все переговоры и сотрудничество сторон были приостановлены.

Об этом стало известно из заявления ЦТАК. «Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — цитировало ЦТАК позицию властей КНДР.

Как передавало телеграфное агентство, окончательное решение было принято уже 8 июня на общем заседании ведомств, которые отвечают за работу на южнокорейском направлении. На заседании о необходимости «последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами» заявила Ким Ё Чжон.

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