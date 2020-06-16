Опубликовано видео последней ссоры историка-расченителя Соколова с убитой им аспиранткой

По мнению адвокатов, Соколов уже тогда принял решение убить девушку, а видео снимал, чтобы отвести от себя подозрение

В СМИ попало видео ссоры между печально известным историком Олегом Соколовым и его возлюбленной и аспиранткой Анастасией Ещенко. Это выяснения отношений стало для пары последним. После него Соколов жестоко убьет Ещенко, расчленит ее тело и попытается выбросить его по частям в реку Мойка.

Запись, которую опубликовало издание “Мойка 78”, вел сделал сам Соколов на свой мобильный телефон. На ней запечатлены последние несколько минут семейного скандала. С чего он начался — непонятно, но девушка была буквально в истерике.

«Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!», — кричит в слезах Анастасия. С этого момента начинается видео.

Соколов отвечает, что с дороги не уйдет. После этого девушка еще раз просит дать ей пройти и говорит, что больше его не любит.

После этого Анастасия пытается выйти из комнаты но путь ей преграждает Соколов, она получает сильный толчок, от которого влетает обратно в комнату. После этого девушка выбивает из рук обидчика телефон, на который он ее продолжает снимать.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто? Ты мой телефон точно так же швырнул, еще сильнее швырнул. Ты его не покупал? Ты мне ничего не купил нормального», — кричит она.

Анастасии все же удается покинуть квартиру, она выбегает в подъезд без верхней одежды, хотя на улице уже довольно холодно — ноябрь месяц. Все то время, пока девушка спускается по лестнице, Соколов продолжает спокойно снимать ее на камеру телефона.

Вскоре после этого Анастасия вернется в квартиру историка. Вероятно, она решила взять хотя бы теплые вещи и документы. И это решение стало для нее роковым. Из квартиры она уже больше не вышла: Соколов жестоко убил ее, а потом взялся за расчленение тела.

Видео, снятое за считаные часы до трагедии, прокомментировала адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева в своем Инстаграме. По ее мнению, уже в момент съемки историк уже решил для себя, что убьет. А видео хотел впоследствии использовать, чтобы подтвердить свою непричастность к исчезновению девушки. Он самонадеянно полагал, что не попадется, но просчитался.

При этом Бакшеева назвала сам факт попадания материалов уголовного дела сначала в сеть недопустим. Родители девушки «шокированы таким циничным поступком», рассказала она.

О том, как запись могла попасть в СМИ рассказал изданию Life адвокат Александр Почуев, до недавнего времени являвшийся защитником Соколова (обвиняемый сам отказался в суде от адвокатов). По его мнению, видео могло “утечь” только через людей, у которых есть доступ к материалам следствия. Почуев отметил, что качество опубликованного видео позволяет предположить, что файл был взят непосредственно с телефона подозреваемого, а к устройству не было доступа даже у стороны защиты. По словам адвоката, в переданных ему следствием материалах содержалась так называемая экранка — запись, сделанная с экрана худшего качества.

Согласно обвинительному заключению, в Соколов начале ноября прошлого года Соколов убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Он попытался избавиться от частей тела, выкинув их в реку Мойка, но во время этого процесса сам упал в воду и был пойман практически с поличным. Соколов был заключен под стражу, по результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.