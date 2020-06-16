«ПСР готовит многоуровневые предвыборные пороги для Турции»

Новая модель сохранит 10%-ый общенациональный порог, самый высокий в Европе, и введёт новый порог в 20% для получения мест в любом конкретном избирательном округе, пишет издание.

В статье напоминается, что нынешняя модель Турции включает 87 избирательных округов, по одному в каждой провинции и ещё 6 в 4 крупнейших провинциях. Предлагаемая модель будет представлять собой гибрид между нынешней и одномандатной системой округов, используемой в Соединённом Королевстве.

Новая «система суженного региона», как её назвала ПСР, позволит иметь определённое количество депутатов в каждом округе, всего 120 округов. Партии, которые не наберут хотя бы 20% голосов на уровне избирательных округов, не смогут получить ни одного места в парламенте.

Отмечается, что это предложение снижает избирательный порог до 5% по всей стране для альянсов.

Издание напоминает, что на всеобщих выборах 2018 года в Турции было два альянса: ПСР объединила свои силы с ультраправой Партией националистического движения (ПНД), а главная оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) вступила в альянс с правоцентристской «Хорошей партией», поддерживаемой консервативной Партией счастья (SP) и Демократической партией (ДП). Прокурдская левая оппозиционная Демократическая партия народов (ДПН) действовала самостоятельно.

Как сообщает Independent Turkish, ПСР поручила председателю партии по политическим вопросам Хаяти Языджи контролировать усилия по созданию новой избирательной системы. Правительство намерено завершить подготовку предложения к сентябрю, когда начнётся новый законодательный год.

Оппозиционные партии выступили против предлагаемых изменений, заявив, что они направлены на подавление разнообразия и плюрализма. Некоторые из предложений ПСР могут помешать недавно созданной Партии демократии и прорыва (DEVA) и «Партии будущего», возглавляемыми бывшими авторитетами ПСР Али Бабаджаном и Ахметом Давутоглу соответственно, баллотироваться на предстоящих выборах.

«Очевидно, что любое правовое регулирование в отношении политических партий вносится в повестку дня, чтобы не допустить появления новых партий, подобных нашей, на выборах», — заявил Бабаджан.