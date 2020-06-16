Профессия — пряха: Старинное ремесло для трудолюбивых

IT-специальностью сейчас никого не удивить. Она одна из самых востребованных. А вот словами «я — пряха» можно на несколько мгновений отправить нового знакомого в ступор. Это ремесло теперь встречается крайне редко. Но вымирает ли? Мы пообщались с владимирской мастерицей Ольгой Журавлевой и поняли, что и в XXI веке старинная профессия в тренде. — Ольга, когда и почему вы решили научиться прясть и ткать? Это курсы визажа или маникюра на каждом шагу. А вот старинные ремесла осваивают гораздо реже…— Мне было лет 20, занималась исторической реконструкцией, нужно было создавать костюмы. В том числе прясть нитки, ткать из них пояса, ткани. На память о тех опытах у меня остались первое веретено и одна из первых нитей. Бережно храню их, они для меня ценны. Тогда я приобрела навыки, но не слишком-то прониклась. Думаю, все же молодежи интереснее заниматься другими вещами, нежели сидеть часами с веретеном. В моей жизни затем было много всего: открывала фирмы, работала, суетилась. Но в какой-то момент стало ясно, что ручной труд мне нужен и я вновь хочу им заниматься.В чем-то к прядению меня сподвигла моя собака. Я взяла из приюта длинношерстную колли. И мне очень захотелось, чтобы на память о ней у меня что-то осталось. Вычесывала шерсть, собирала ее, а когда скопилось достаточно «сырья», обработала его, спряла нить. Ну и буквально за две минуты до наступления нового, 2019 года я закончила вязать «собачьи» носки. Вот такой нетипичный праздник и подарок самой себе получился. С тех пор активно занимаюсь прядением, меня этот процесс увлекает. Я всем желаю найти дело, от которого будут гореть глаза. Когда утром просыпаешься с радостью и бодростью — ведь впереди работа, она ждет, и планов громадье. И это не какая-то кабала, а неотъемлемая и очень приятная часть жизни.— Что чувствуете, когда работа закончена? Скажем, спряли нити, связали из них носки, и вот они у вас в руках…— Это приятно, радостно. Да, одна вещь может получиться отличной, другая — просто хорошей или даже с какими-то недочетами. Но в любом случае это мой труд. И порой расставаться с ним бывает ой как непросто. Казалось бы, делаешь заказ, вот он готов, пора бы встретиться с человеком и передать ему обещанное. Ан нет, думаешь: «Не выкупить ли, не оставить ли себе?» — А насколько трудно прясть? То, что для работы требуется просто гигантский запас терпения, я понимаю. Но что еще?— Я говорю, что любой при желании может сесть и научиться прясть. Да, усилия приложить придется. Но когда движения дойдут до автоматизма, будет просто. Мозг в процессе практически не задействован. Успеваю во время работы фильм посмотреть. Или послушать аудиокнигу. У меня в телефоне есть целый список литературы — он весьма разношерстный от фэнтези Урсулы ле Гуин до Канта и Макиавелли.— Вы ведь пробуете прясть шерсть самых разных животных — не только типичную козью или овечью.— Да, мне интересно узнавать, каковы в работе разные виды, потрогать их, оценить, какая нить получается. Самый, пожалуй, неординарный опыт — прясть лошадиную шерсть. Делала я это на спор и из любопытства, конечно. Лошади есть у моих друзей. Мы подгадали время, когда шла линька, вычесали одну из кобылиц, а затем я попробовала сделать нить. Честно, получилось совсем неказисто, все же изначально сырье не то. Но спор завершился тем, что я передала владельцам коняшки небольшой, размером с чехол для смартфона, образец материала. Они были просто счастливы. Для многих владельцев домашних питомцев такой сувенир — очень трогательный и ценный дар. Также я экспериментирую с разными породами собак. Вот совсем недавно спряла нитки из шерсти померанского шпица. Еще доводилось работать с золотистым ретривером, тибетским мастифом, хаски — думаю, с десяток пород в моем списке уже есть.— А правда ли, что собачья шерсть обладает невероятными целебными свойствами?— Слухи сильно преувеличены. Думаю, срабатывает эффект плацебо. Да и представьте: болит спина, укутываем ее теплым шерстяным поясом, принимаем удобную позу, не нагружаем позвоночник — уже просто от этого станет легче. То же самое с носками. Ноги в тепле — это замечательно. — Есть ли виды шерсти, которые вам особенно интересно было бы испробовать?

— Да, мне пока не доводилось прясть альпаку. Будет очень любопытно «попробовать» верблюда — мне обещают передать такую шерсть. А еще я попросила друзей собрать мне хоть малюсенькую горсточку пуха гаги. Прочла удивительный рассказ о нем. Как мальчишки каждый день бегали на побережье, к гнездам, собирали пух, а затем их матери пряли нитки и делали всевозможные вещи на продажу. Этот материал легкий, прекрасно греет, не скатывается и не сбивается. Вот почему им утепляют куртки полярников, летчиков. Но в мире за год добывают лишь около 4 тонн пуха, поэтому стоит он баснословно дорого. Например, одеяло с таким утеплителем обойдется в миллион рублей, а то и больше. А мне же всего-то хочется оценить, каков пух на ощупь, насколько удобно с ним работать, какая нить получится. — Поговорим о приспособлениях для вашего ремесла. Мне, как обывателю, кажется, что довольно прялки и веретена. Причем не представляю, где, кроме музеев, можно раздобыть и то, и другое.— О, на самом деле инструментов гораздо больше. Ведь сначала шерсть нужно либо состричь, либо вычесать. А потом довольно долго обрабатывать: отсортировать по длине и качеству волокон, расчесать, избавить от репья и другого сора, выстирать, высушить и только потом садиться за прялку. Так что нужны, как минимум, несколько видов щеток и гребней. Лично у меня постепенно собирается довольно большая коллекция веретен — разных типов, и старинные, и новые. Их сейчас около 30. И, да, можно постараться разыскать старинную прялку в рабочем состоянии. Служат они веками, но найти такую — большая удача.Еще за границей — и в Европе, и в Америке, и в Индии — есть мастерские, которые производят необходимые приспособления. Причем среди них бывают фамильные предприятия с долгой историей. Там умения передаются от родителей к детям на протяжении многих-многих лет. Да и у нас в России есть несколько мастеров, которые делают прялки. И я выбрала именно отечественную. Потому что там, за границей, все и так хорошо, фирмы не бедствуют. А свое, родное дело нужно поддержать. Да и приятно быть лично знакомой с мастером, иметь возможность спросить у него совета, либо просто сказать «спасибо» за чудесную прялку. Все же личный контакт дорогого стоит. — Ольга, спрясть нить для вас — это, видимо, далеко не все. После вы вяжете вещи, либо ткете. Что вам особенно интересно делать? Быть может, есть свой собственный Эверест — нечто трудновыполнимое, но при этом желанное?— Мне хочется делать не просто утилитарные вещи. Нужны еще и красота, оригинальность, стиль. Поэтому, например, не очень люблю вязать носки — о них, да еще о поясах от ревматизма чаще всего думают, когда речь заходит о вязании. Да, и носки, и пояса нужны. Но есть еще сотни способов применения натуральных материалов. Из шерсти можно сделать столько всего невероятного!Вот относительно недавно появились этичные шубы из натуральной овчины. Нужны длинношерстные животные. Их стригут. Из полученных волокон ткут особое полотно так, чтобы получался «мех» на тканой основе. По внешнему виду не отличить от обычного. Зато животных для пошива шубы не убивают. При этом люди получают теплую, практичную и красивую вещь. Вечный спор на тему «пуховик или мех» в прошлом. Я считаю, что нужно продвигать именно такую одежду: этичную, долговечную, экологичную, из натуральных материалов. Вдумайтесь: бренды и мода мотивируют нас минимум раз в год покупать новые вещи. Старые либо изнашиваются и теряют презентабельный вид, либо выглядят неактуально. Мы еще и удивляемся: «Как это можно, носить что-то лет 10, да еще и не соскучиться?!». Но это потребительское отношение ни к чему хорошему не приведет. Мечтаю создать для себя образ полностью самодельный — от нижнего белья до пальто. И это ведь реально: знаю девушку, которая сама создает натуральные ткани, затем шьет из них просто чудесное белье. Есть те, кто сам тачает обувь. Я сама для себя и шью, и вяжу. Вот и на встречу пришла в свитере, который создала сама.Еще одна моя цель — приносить пользу, помогать нуждающимся. Я давно слежу в «Инстаграме» за девушкой, которая делает крутейшие трикотажные вещи. И у меня родилась мысль: а что если предложить ей совместный проект? Например, делать одежду из шерсти питомцев «Дома северной собаки». Этим хаски нужна помощь. И вырученные от продажи вещей средства им точно пригодятся. Честно, не верила, что дизайнер и представители «Дома» согласятся. А они легко пошли на контакт. И вот теперь мы в самом начале пути — собираем шерсть. Возможно, уже к Новому году сделаем первую, пока небольшую партию вещей. Это работа долгая, не на один месяц. Но если есть возможность сделать что-то доброе, упускать ее нельзя.