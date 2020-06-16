К Земле движутся пять крупных астероидов: названы даты сближения с нашей планетой

Итак, первый астероид размером 40 метров приблизится уже 16 июня на расстояние 1,38 млн км. Второй объект, уже покрупнее (52 метра), подлетит 17 июня, дистанция составит 2,62 млн км.

Третий астероид, который появится «на горизонте» тоже 17 июля, выдастся длиной в 14 метров. Он никак не будет угрожать людям, так как пролетит на расстоянии 4,79 млн км.

18 июня подлетит 48-метровое космическое тело на расстояние 3,39 млн км. И последний астроид намечается 19 июня. Он будет самым крупным – 55 метров, но опасности не представит, так как дистанция до Земли составит 6,6 млн км.

Все космические объекты были обнаружены в конце мая, поэтому в случае изменения траектории их полета вряд ли специалисты смогут что-либо сделать. Ранее предлагалось сбивать потенциально опасные тела ракетой.

Если ничего не изменится, то все пять тел пролетят мимо Земли на безопасной дистанции. Человечеству беспокоиться не о чем. Стоит немного только переживать о случившемся инциденте: мимо нас незаметно прошел «камешек» диаметром 122 метра. Ни один аппарат НАСА не заметил опасности. Вряд ли этот случай единичный. Вполне вероятно, что оборудование больше пропускает тела, чем видит их. Астероид-призрак подобрался совсем близко к Земле 5 июня, а узнали об этом только 7 июня.

Неизвестно, как хорошо подготовлена «планетарная оборона» Космического агентства в случае какой-либо катастрофы, надвигающейся из космоса. Людям остается только надеяться на лучшее.