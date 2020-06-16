Ученые нашли источник мощного сигнала из космоса

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой радиосигналы невероятной мощности из дальнего космоса. За долю секунды выделяется столько энергии, сколько генерируют 500 млн Солнц. Непостоянство и внезапность стали причиной того, что всплески почти невозможно изучить.

В 2018 году был построен радиотелескоп, который над Британской Колумбией искал и анализировал радиовсплески. 28 апреля 2020 года ему удалось зафиксировать мощнейшее явление.

Ученые из Университета Торонто выяснили, что вспышка была сравнима с внегалактическими всплесками и что источник должен находиться в нашей галактике. Вспышка возникла в точке, где ранее изученный объект испускал рентгеновские лучи. После сопоставления координат выяснилось, что FRB были сгенерированы намагниченным звездным ядром с невероятно быстрой скоростью вращения.

Хоть источник и был обнаружен, ученые по-прежнему сомневаются в точной природе радиовсплесков. Специалисты выдвинули 50 теорий, среди которых и испарение черных дыр, и разрывы космических струн, и силовые установки НЛО.

Самым разумным объяснением кажется теория о магнитарах. Поступающие сигналы являются поляризованными, что говорит об одном – они формируются в сильно намагниченном поле. В нашей галактике тоже имеется немало магнитаров, значит, всплески должны образовываться и возле нас. Так и случилось в последствии. Многолетние исследования не были напрасными, ученые выдохнули с облегчением.