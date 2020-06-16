Ученые нашли источник мощного сигнала из космоса

|Ученые давно получают быстрые радиовсплески, которые доходят из космоса. На протяжении минимум десятилетия они гадали об их происхождении. Похоже, одну тайну удалось разгадать, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой радиосигналы невероятной мощности из дальнего космоса. За долю секунды выделяется столько энергии, сколько генерируют 500 млн Солнц. Непостоянство и внезапность стали причиной того, что всплески почти невозможно изучить.
В 2018 году был построен радиотелескоп, который над Британской Колумбией искал и анализировал радиовсплески. 28 апреля 2020 года ему удалось зафиксировать мощнейшее явление.
Ученые из Университета Торонто выяснили, что вспышка была сравнима с внегалактическими всплесками и что источник должен находиться в нашей галактике. Вспышка возникла в точке, где ранее изученный объект испускал рентгеновские лучи. После сопоставления координат выяснилось, что FRB были сгенерированы намагниченным звездным ядром с невероятно быстрой скоростью вращения.
Хоть источник и был обнаружен, ученые по-прежнему сомневаются в точной природе радиовсплесков. Специалисты выдвинули 50 теорий, среди которых и испарение черных дыр, и разрывы космических струн, и силовые установки НЛО.
Самым разумным объяснением кажется теория о магнитарах. Поступающие сигналы являются поляризованными, что говорит об одном – они формируются в сильно намагниченном поле. В нашей галактике тоже имеется немало магнитаров, значит, всплески должны образовываться и возле нас. Так и случилось в последствии. Многолетние исследования не были напрасными, ученые выдохнули с облегчением.