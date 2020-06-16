Деструктивная субкультура фурри — сетевые зоофилы заражают детей

Впервые мы публикуем материалы, с которыми работает полиция, для того, чтобы показать, сколь деструктивно сообщество фурри, и чем занимаются его члены за ширмой.

Педофилия

Педофилия является неотъемлемой частью фурри-сообщества, поскольку множество детей оказывается вовлечено в переполненное педофилами движение фурри. Так, кураторы фурри-сообществ заказывают мальчиков на черном рынке:

Эти гнусные акты не всегда происходят добровольно. Мне неоднократно писали родители, чьи дети стали жертвами сексуального домогательства со стороны взрослых представителей фурри-сообщества. Многие дети были растлены, о чем их родители зачастую боятся говорить, поскольку сами насильники и их команда находят способы для того, чтобы заставить родителей замолчать. В ход идут угрозы, запугивание, шантаж — это типичная практика для педофильского лобби под названием «фурри».

Но не только педофилия является неотъемлемой частью фурри-сообщества…

Зоофилия

Потому как мысль о половом акте с животным является основной идеей фурри-сообщества, нет ничего удивительного в том, что фурри реализовывают свои фетиши на практике. В закрытых фурри-беседах сами фурри снимают на видео то, как они насилуют разнообразных животных.

Но и этого им мало… Наблюдая за их группами и беседами, мы становимся свидетелями зверских издевательств над животными. Фурри называют это «снафф». Они испытывают сексуальное наслаждение от физических страданий животных, прямо как сатанисты.

Все вышеперечисленное — это пока еще тайная жизнь сообщества фурри, что когда-то начиналась лишь с просмотра рисунков. Так и работает субкультура фурри, пропагандисты которой навязывают детям «любовь» к животным. На обложке статьи представлены те, кому положено привлекать детей в сообщество фурри. Это так называемые Эрик, Ломтик и Динго. Благодаря их деятельности, деструктивная субкультура фурри становится более многочисленной в России, а значит будет продолжаться рост количества подобных чудовищных преступлений…