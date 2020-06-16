По накатанной администрация Барнаула снова отдаст маршруты неугодного перевозчика проведения конкурса

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула информирует о приеме уведомлений от предпринимателей, которые хотели бы получить свидетельства на перевозку пассажиров по маршрутам № 33, 77 и 121. Именно за них уже много месяцев идет спор между мэрией и ООО «Транс-Лайн» с одной стороны и ООО «АГАС-Транс» — с другой. Даже несмотря на проигрыш чиновников профильного комитета в суде, они не оставили попыток отобрать маршруты у «АГАС-Транс», которые фирма сейчас временно обслуживает на законном основании.

Как уточнили в администрации города, желающим получить данные маршруты необходимо было предоставить документы, подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к выполнению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса. Они принимаются 16 июня с 14:00 до 18:00. При этом соответствующее объявление было опубликовано пресс-центром города 16 июня в 13:38. Соответственно, оперативно предоставить данные документы фактически смогут лишь те компании, которые знали о подготовке процедуры. Между тем рассмотрение уведомлений состоится вечером того же дня, после чего будет проведен осмотр транспортных средств, предлагаемых заявителем, и вынесено решение в пользу одного из них. Нельзя исключать, что победитель известен заранее.

Напомним, что судебные тяжбы между ООО «АГАС-Транс», ООО «Транс-Лайн» и комитетом по дорожному хозяйству за маршруты с нерегулируемыми тарифами № 33, 77 и 121 тянулись больше года. Все началось со скандала с проведением конкурса на обслуживание этих направлений, в котором формально победил «Транс-Лайн», хотя «АГАС» работал на этих маршрутах около 10 лет и причин для нареканий, вроде бы, не было. Тогда обездоленный перевозчик обратился в УФАС, которое вынесло предписание аннулировать эти торги. Однако администрация Барнаула решила обжаловать решение антимонопольщиков в суде и несколько раз выдавала временное свидетельство на перевозку «Транс-Лайну» без проведения конкурса, что формально было в рамках закона. При этом «АГАС-Транс» также участвовал в этих процедурах и до середины прошлого года оставался не у дел. В компании объясняли это предвзятостью комиссии профильного комитета.

Однако Арбитражный суд Алтайского края вынес решение в пользу ООО «АГАС-Транс», признав, что конкурсы на обслуживание маршрутов № 33, 77 и 121 проводились комитетом по дорожному хозяйству с многочисленными нарушениями. Выяснилось, что члены комиссии осматривали автобусы конкурента ООО «Транс-Лайн» ненадлежащим образом, а часть автопарка фирме и вовсе не принадлежала. Кроме того, в ходе одного из разбирательств между компаниями представитель мэрии уверял, что ответственный сотрудник Максим Ляпин в один день осматривал транспортные средства из заявки «Транс-Лайна» в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Однако по информации сотового оператора, в этот день он не находился в Рубцовске и Новоалтайске.

На эту вопиющую ситуацию обратили внимание в суде, а юрист компании «АГАС-Транс» Ирина Рощина заявила ИА «Банкфакс» о намерении обратиться в СУ СКР по Алтайскому краю по факту лжесвидетельства в суде, касающегося местонахождения упомянутого секретаря комиссии Ляпина. В его отношении судом было удовлетворено ходатайство о вынесении частного определения, согласно которому действия Ляпина должна была оценить комиссия по противодействию коррупции администрации Барнаула. «По результатам рассмотрения вопроса советом принят ряд решений, направленных на профилактику проявлений коррупции в работе конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса», — обтекаемо ответили в мэрии на запрос «Банкфакса» о мерах ответственности для чиновника. Какие именно решения были приняты, не уточняется. При этом в мэрии также сообщили, что Максим Ляпин «уволен с муниципальной службы по собственному желанию».

Известно, что ранее Ляпин был начальником отдела транспорта и связи профильного комитета и достоверно не известно, какие действия совершал на этом посту. В то же время стоит отметить, что Ляпин был членом комиссии и в другом конкурсе на выдачу временных свидетельств в марте прошлого года, в котором снова победил «Транс-Лайн». Недавно и эти результаты были признаны недействительными.

Несмотря на проигрыш чиновников профильного комитета в суде, они не оставили попыток отобрать маршруты у «АГАС-Транс», которые фирма сейчас временно обслуживает на законном основании. 4 марта в арбитраже был принят к производству иск комитета по дорожному хозяйству к перевозчику о прекращении действия свидетельства. Юрист компании Ирина Рощина в разговоре с «Банкфаксом» заявила, что мэрия пытается препятствовать их деятельности разными способами, что может быть расценено как давление на бизнес. Пока дело все еще рассматривается в суде.