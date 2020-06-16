На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО

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mavit
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На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО

На хабарі затримали двох державних інспекторів митного поста «Ягодин».

За попередньою інформацією, митники вимагали та одержали 400 доларів США та 2 400 гривень за безперешкодне здійснення митного оформлення транспортних засобів, — інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, 16 червня 2020 слідчі ДБР затримали посадовців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержаннями ними неправомірної вигоди.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО

На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО

На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО

На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО