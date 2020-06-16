43 новых случая COVID-19 выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 43 новых случая заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 001. Всего выздоровели 2 835 человек (плюс 11 за сутки), умерли 11 (за прошедший день скончавшихся нет). На лечении остаются 1 155 пациентов.

По информации оперштаба, среди новых случаев один завозной, остальные контактные. 18 человек госпитализированы, 25 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 19, по 4 заболевших — в Набережных Челнах, Высокогорском и Зеленодольском районах. Три случая — в Нижнекамском районе, по два — в Актанышском, Лаишевском, Лениногорском районах. По одному зараженному выявили в Кукморском, Пестречинском и Тюлячинском районах.

Детей среди новых зараженных нет. Трем заболевшим от 18 до 30 лет, 10 — от 30 до 50 лет, по 9 пациентов выявили в возрастных группах от 50 до 60 и от 60 до 70 лет. Четырем зараженным — от 70 до 80, 6 человек заболели в возрасте от 80 до 90 лет. Также выявили двух заболевших старше 90 лет.

За последние сутки в России зарегистрированы 8 248 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 35,8% не имеют симптомов болезни.

Всего в стране выявлены 545 458 зараженных, число выздоровевших пациентов увеличилось до 294 306 (плюс 9 767 человек за сутки), умерли 7 284 больных (плюс 193 за день).