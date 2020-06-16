Глава МИД Ирана приехал в Москву для встречи с Лавровым

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Hadi Mizban/AP
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что самолет прибыл в столичный аэропорт «Внуково-3».
Известно, что в Москву иранский министр прибыл из Анкары, где обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита в Астанинском формате по Сирии.
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