Парада не будет: регионы переносят торжества из-за коронавируса

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса. В некоторых из них уже объявили о переносе торжества на более позднюю дату. В Кремле с пониманием отнеслись к принятию главами регионов таких решений. Президент России Владимир Путин ранее распорядился провести парад 24 июня. По его мнению, это позволяет реализовать текущая эпидемиологическая ситуация.

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Парад Победы 24 июня не будет проходить в 13 российских городах из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Традиционные марши в этот день не состоятся в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Каждый российский регион решает вопрос о мероприятиях, которые будут проходить 24 июня, по-разному.

Например, в Ярославле по центру города пройдет военная техника, строем промаршируют курсанты военного училища и выступит гарнизонный оркестр.

В Орле ограничатся возложением цветов к военному мемориалу. При этом на мероприятии не будет большого количества приглашенных. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что основные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся в городе 5 августа.

Решение о переносе парада приняли и в Перми. Там одной из возможных дат называют 3 сентября. В Курской области основные торжества запланированы на 23 августа, в день завершения Курской битвы.

В Пензенской области тоже решили, что на фоне текущей эпидемиологической ситуации правильнее будет перенести парад Победы. «Главное для нас сегодня — двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности», — подчеркнул губернатор региона Иван Белозерцев.

О решении не проводить торжественный парад из-за риска распространения коронавируса сообщили, в частности, власти Челябинской области и Якутии. В первом регионе все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий. Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки там выявили 182 новых случая коронавируса.

Что касается Якутска, там за день зарегистрировали 71 случай заболевания из 85 по республике. Власти этого региона приняли решение провести вместо парада онлайн-акции. Помимо того, 24 июня в прямом эфире жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену парада в ряде городов, подчеркнул, что руководителям регионов лучше известно о том, как у них обстоит ситуация с коронавирусом.

В соответствии с этим они могут самостоятельно принимать решения об ограничениях, констатировал Песков. По его словам, Кремль «с абсолютным пониманием» относится к решению местных властей.

«Это прерогатива руководителей регионов. Они реализуют эти полномочия. Губернаторам на местах, как говорил президент, виднее», — обратил внимание официальный представитель Кремля.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что парады, посвященные 75-летию Победы, состоятся 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.

Решение о проведении парада 24 июня принял президент России Владимир Путин.

По его мнению, это позволяет сделать текущая эпидемиологическая ситуация.

Ранее торжество, которое традиционно проводится 9 мая, пришлось отложить на фоне пандемии коронавируса. В городах России 9 мая прошли только авиапарады и праздничные салюты.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — заявил президент в ходе совещания с Шойгу.

В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что 24 июня парад Победы состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде и Воронеже, отмечает РИА «Новости». В остальных регионах планируется провести торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов. Решения об их проведении согласуют с органами местного самоуправления.

На территории Южного военного округа 24 июня парады состоятся в Волгограде, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске. Торжественные шествия в других регионах в этот день пройдут по согласованию с местными властями.

Помимо того, праздничные парады планируется провести в Мурманске, Хабаровске, Уссурийске, Североморске, Казани, Ульяновске, Екатеринбурге, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Самаре, Кемерово, Новокузнецке, Белогорске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

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