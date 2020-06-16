Демонстрация мощи: в Германии ответили Трампу на вывод войск

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U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войска США размещены в Германии не для защиты страны, а для «демонстрации американской мощи» и трансатлантической безопасности, заявила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о планах по выводу порядка трети солдат ВС США с немецких баз. Глава МИД ФРГ считает, что решение вызвало споры в американской администрации.

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Посол Германии в США Эмили Хабер заявила, что части американских Вооруженных сил, дислоцированные на территории ФРГ, находятся там не для защиты страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Американские войска не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — подчеркнула Хабер в своем выступлении в рамках дискуссии в Совете по международным отношениям.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о планах вывести из Германии 9,5 тыс. американских солдат — из почти 35 тыс. базирующихся там. Он также выразил возмущение тем, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

Сообщения об этих намерениях Белого дома впервые были опубликованы агентством Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, а также газетой The Wall Street Journal (WSJ), которая также ссылается на свой источник, знакомый с решением Трампа.

Собеседник WSJ рассказал, что этот вопрос обсуждается в Белом доме с сентября прошлого года. При этом сокращение военного контингента никак не связано с отказом канцлера Германии Ангелы Меркель участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

10 июня пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен «наказывать» немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом американских войск из страны. «Он никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров», — уточнила Макинани и подчеркнула, что президент действует сугубо в интересах США.

Американские войска в Германии дислоцированы с конца Второй мировой войны. К 1989 году численность войск США во всей Европе составляла 213 тыс. человек. К 2013 году из Европы были выведены последние американские танки, а численность контингента составляет порядка 20-40 тыс. солдат и офицеров.

При этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер сообщал, что Берлин не был официально извещен Вашингтоном о данном намерении.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что это решение не было полностью согласовано внутри американской администрации — поэтому и ФРГ официально не уведомили о возможном выводе части контингента.

«Многие в Вашингтоне недовольны тем, как это решение было принято. Такое важное решение не было исчерпывающе обсуждено в американском правительстве», — заявил Маас.

Он также подчеркнул, что сейчас американо-германские отношения находятся в весьма сложном состоянии.

13 июня Дональд Трамп объявил о завершении «эры бесконечных войн», выступая перед выпускниками военной академии США Вест-Пойнт. «Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», — подчеркнул Трамп.

В своем обращении к выпускникам академии глава Белого дома сообщил о «рекордном достижении» — колоссальном восстановлении американских вооруженных сил, к которому приступила его администрация.

«После многих лет сокрушительных сокращений бюджета и военных, которые были полностью истощены этими бесконечными войнами, мы инвестировали более $2 трлн [в армию]», — обратил внимание Трамп, добавив, что американская сторона «сотнями строит новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты».

В то же время он напомнил, что в обязанности американской армии не входит разрешение конфликтов в других государствах. «Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, — это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские», — заявил он, не упомянув конкретные примеры таких действий.

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