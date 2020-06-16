Следуйте этим 6 простым советам, чтобы исцелить раны вашей души

«Все стереть из памяти, забыть обещания, выплюнуть яд со вкусом предательства. Сколько дней и ночей понадобится на этот раз, чтобы рана затянулась?» – Марк Леви.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 5 мин. Просмотров 7 Опубликовано 16.06.2020

К сожалению, мы застряли в мире, постоянно колеблющемся между кризисами и конфликтами. Именно поэтому одним из первых пунктов в списке приоритетов каждого человека должно быть самоисцеление, ведь лишь так мы способны противостоять внешнему негативу.

Но самоисцеление невозможно без истинного самопознания. Важно увидеть и признать существование бушующего в нашей душе эмоционального хаоса. Исцеление начинается с распознания того, что ввергает вас в этот хаос. Мы не сможем исцелиться по-настоящему, пока не докопаемся до источника проблемы.

После того, как мы их примем и распознаем, станет куда проще справиться с ними – мы категоризируем их, учимся на них, отпускаем и со временем оставляем в прошлом…

1. Исцелите себя с помощью любви к себе

Да, идея того, что вы должны любить себя и заботиться о себе, может показаться эгоизмом, но на самом деле она учит таким важным человеческим качествам, как доброта, внутренний покой и любовь (не только к себе, но и к окружающим, и к миру вокруг). Мы способны исцелить мир лишь после того, как выслушаем неизвестные истории нашей души и залечим раны на собственном кровоточащем сердце.

По мере того, как исцеляем себя, мы освобождаемся не только от эмоционального груза этой жизни, но и от всего негатива и страданий, которые взвалили на нас жизни прошлые. И наша обновленная и исцеленная душа озарит светом весь окружающий мир, сделав его чуточку светлей.

2. Ищите свой способ успокоения души

Каждый человек – уникальная и неповторимая личность. Именно поэтому нет универсального метода, подходящего для всех. Каждому из нас придется подбирать собственный «ключик» к своей душе – или даже несколько. Не ищите один универсальный ответ, потому что его попросту не существует.

Сосредоточьтесь на поиске способов обретения покоя и расслабления, подходящих именно вам. Да, очень многим людям в этом помогает медитация – многим, но не всем. Другим людям обрести душевный покой помогло искусство, а кому-то – единение с природой. Вы должны стремиться обрести душевный покой в том, чем вы занимаетесь. И если это получается, это значит, что вы все делаете правильно. Найдите собственное место душевного покоя, место, в котором сможете сбросить маску и побыть самими собою.

3. Отпустите свою боль на волю

Глубоко засевший в душе эмоциональный негатив и боль, словно кислота, мало-помалу разъедают наше «я». Хотя в большинстве случаев этот негатив не виден невооруженным взглядом, зачастую он все же проявляется снаружи – в виде фобий, гнева, и душевной боли. Но, как это ни парадоксально, несмотря на те страдания, которые все это нам причиняет, мы редко пытаемся разобраться в причинах происходящего.

Мы должны встретить наш страх и боль лицом к лицу, должны позволить ему пройти сквозь нас, чтобы освободиться от него. Вместо того, чтобы удерживать страх и боль, отпустите их на свободу. Когда они пройдут свой путь, вы обнаружите, что ваше тело, разум и душа совершенно очистились от них.

4. Перенесите свою боль на бумагу

Написание текста от руки может обладать терапевтическим эффектом. После определения диагноза доктора всегда записывают симптомы от руки, и нам стоит следовать их примеру. Перенося боль и негатив на бумагу, мы мешаем ей проявляться в других сферах нашей жизни, а также разрастаться.

Притом же не обязательно делать это в форме текста – мы можем выразить то, что происходит внутри нас, в виде рисунков, песен и даже танца. Воплощая чувства в материальную форму, мы как бы овеществляем их, делая более конкретными. Это позволяет лучше понять нашу боль и быстрее с ней справиться.

5. Позвольте себе исцелиться

По мере того, как осознаем, что именно является источником нашей боли, мы все лучше понимаем, как именно можем ее исцелить. Некоторые люди для этого нуждаются в спокойствии и тишине одиночества. Некоторые – в человеческом тепле и общении с друзьями и родственниками.

Однако люди зачастую пытаются встать на путь, ведущий к исцелению своей болезни, без четкого понимания диагноза. Хотя советы родственников и специалистов могут быть полезны, мы сами лучше всего знаем, что нам нужно для исцеления. Лучший способ вырваться из плена – это осознать боль в полной мере и выбрать путь, который уведет прочь от нее.

6. Исцелите мир

Исцеление всего мира – это естественное и закономерное последствие нашего самоисцеления. Чем ближе мы становимся к завершению этого процесса, тем более явным это становится для тех, кто рядом с нами – через наше настроение и поведение. По мере того, как исцеляемся, мы перестаем слишком строго судить окружающих, вместо этого начиная добровольно поддерживать и помогать им. Мы осознаем, что мирный, гармоничный мир куда важнее, чем то, что касается исключительно нас.

Так что начните процесс исцеления и, продвигаясь к нему, помогите не только себе, но и окружающим. Это взаимосвязано – чем счастливее вы, тем счастливее мир вокруг вас.

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