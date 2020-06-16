Застрявшие на российской границе азербайджанцы устроили бунт, нападая на полицейских

Живущие в приграничном лагере в Дагестане граждане Азербайджана посчитали, что на КПП происходят нарушения при пропуске людей.

На азербайджанско-российской границе (в Дагестане) в ночь с 15 на 16 июня произошел стихийный бунт. Как сообщает сегодня «Спутник», инициаторами бунта оказались граждане Азербайджана, которые живут в Дербенте в надежде уехать на родину. Беспорядки возникли при составлении списков людей, отбывающих домой. Дело в том, что азербайджанская сторона из-за пандемии коронавируса закрыла свои границы до 1 июля. А работающие в России граждане Азербайджана посчитали, что через Дагестан, граничащий с их республикой, легче добраться домой. Но не тут то было. Каждый день сюда прибывают и прибывают желающие вернуться на родину со всех концов России, а пропуска нет.

Дошло до того, что «застрявшие» тут граждане написали видеобращение к президентам России Владимиру Путину и Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть границу и помочь людям вернуться домой. Внешнеполитические ведомства двух стран проработали детали. После переговоров на высоком уровне была достигнута договоренность об открытии коридора. Однако пропускная способность была невысокая – 120 человек в сутки, если учесть, что количество прибывших достигло почти 900 человек. Объясняется это тем, что в Азербайджане исходили из своих возможностей с учетом того, что каждого вернувшегося помещали в стационар на двухнедельный карантин.

Так вот ожидающие своей очереди неделями люди обвинили полицейских в том, что в списки очередности приехавшие позже них, уже на «отправке», то есть, минуя очередь. Вот и не выдержали нервы.

Отчасти понять людей можно: жить неделями в несанкционированном лагере, который был разбит около села Куллар, с наступлением жары, тяжело. Одним словом, началась потасовка, в результате которой досталось не только полицейским, но и местным жителям, которые попытались успокоить бунтующих. В то же время в администрации города пояснили, что они не имеют никакого отношения к формированию списка граждан, желающих перейти границу, эти списки составляются на федеральном уровне.

По данным Следственного комитета, в результате ночного происшествия пострадали семь силовиков, четверо из которых были госпитализированы. Был поврежден служебных транспорт полицейских. Нарушителей задержали. И.о главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев сказал, что сюда продолжают прибывать граждане Азербайджана, но обстановка нормализовалась. В настоящее время на российско-азербайджанской границе насчитывается более 500 граждан Азербайджана, которые хотят вернуться на родину. Администрация города развернула в лагере пост МЧС Республики Дагестан. Проживающих обеспечивают питанием и средствами гигиены. Хотя, как считает, общественник Гани Панаев, для подобного бунта вообще не должно было быть никаких предпосылок. И все потому, что всех азербайджанцев, включая 30 детей, обеспечили всем необходимым – горячее питание, постель. Также всем разъяснили, что границу откроют после 1 июля, можно было бы войти в положение, проявить сознательность и потерпеть, а не устраивать бунт, заявил общественник.

В мае трудовые мигранты устроили бунт, требуя снизить арендную плату в Фут сити.