Дефицит счёта текущих операций Турции увеличился в 10 раз

Дефицит увеличился до 5,1 млрд долларов с 469 млн долларов в апреле прошлого года, сообщил Центральный банк в пятницу. Цифры свидетельствуют о том, что дефицит без учёта золота и энергии составил 3,3 млрд долларов, что является самый большим показателем, зафиксированным с января 2013 года.

Вместе с тем экспорт сократился на 42% до 8,9 млрд долларов, в то время как импорт снизился на 21% до 12,7 млрд долларов, в результате чего дефицит торгового баланса составил 3,8 млрд долларов.

Отметим, что Турции приходится финансировать дефицит текущего счёта при условии чистого притока капитала, такого как доходы от туризма и прямые инвестиции, которые становится всё труднее привлекать в связи с глобальной пандемией COVI-19. Кроме того, неспособность привлечь достаточный капитал оказывает давление на лиру, которая в мае упала до рекордно низкого уровня в 7,269 за доллар.

При этом отток портфельного капитала в апреле достиг 2,4 млрд долларов, а прямые инвестиции составили 133 млн долларов по сравнению с 433 млн долларов в апреле прошлого года, сообщил ЦБ.

Добавим, что официальные резервы Центробанка Турции сократились на 8,6 млрд долларов, поскольку банк пытался поддержать лиру, подешевевшую по отношению к доллару и другим основным валютам. В марте резервы уменьшились на 16,6 млрд долларов.