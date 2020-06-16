Инициатива: на время пандемии депутат призвал ввести налог для олигархов

Для восстановления экономики России в кризис, вызванный пандемией коронавируса, необходимо ввести налог для олигархов.

Чемодан долларов.

СС0

С инициативой выступил депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, который считает, что российские миллиардеры заработали богатства не на собственных разработках высокоинтеллектуальных продуктов, а на природных ресурсах.

«Эти люди разбогатели за счет того, что вовремя оказались у кормящей руки, которая эти ресурсы щедро раздавала. Сейчас настало такое время, когда бедные лишаются работы, у них нет денег на еду и лекарства. Ни для кого не секрет, что очень богатые люди в такое время, наоборот, приумножают капиталы», — цитирует парламентария «Собеседник».

По мнению депутата, налог стал бы «справедливым» для тех, чье состояние превышает 100 млн долларов. При помощи «дополнительного налогообложения», как считает Петровский, 50% доходов, заработанных этими людьми во время пандемии, нужно вернуть в бюджет, а затем эти деньги направить на погашение кредитов населения, пишет ura.ru.

Ранее в Кремле заявили, что в России олигархов нет.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

А вот многие россияне считают, что Путин отстаивает интересы олигархов.

38% россиян полагают, что глава государства отстаивает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Согласно опросу, 37% респондентов считают, что Путин выражает интересы силовиков.

Впервые за все время исследований с 2000 года олигархи по этому показателю обошли представителей силовых структур.

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