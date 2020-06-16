Эксперты назвали 3 причины включить огурцы в летний рацион пожилым людям

Огурцы, в отличие от томатов и других овощей, фаворитами летнего рациона многих пожилых людей не являются. От этих овощей отказываются, поскольку в обществе немало ошибочных убеждений, связанных с ними. Самое распространенное — в огурцах только одна вода и ничего полезного. Овощ на самом деле в 96 процентах состоит из нее. Но четыре процента — это кладезь полезных микроэлементов. Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные ученые назвали лучшие продукты для очищения артерийЭксперты популярного издания Healthline.com призывают не отказываться от включения огурчиков в летнее меню. Они назвали как минимум три причины для того, чтобы эти овощи каждый день присутствовали на столе.Снимают боль при артритеПодагра — тип артрита, который возникает, когда в крови слишком много мочевой кислоты. Он приводит к накоплению кристаллов мочевой кислоты в суставах, что в результате приводит к сильнейшей боли.

Если симптомы подагры обнаружены на ранней стадии, достаточно пить много воды, чтобы организм избавился от избытка мочевой кислоты. В большинстве своем заболевание усугублено. Тем не менее, облегчить боль в суставах можно, если регулярно кушать огурцы. Эти овощи могут помочь болезненным опухшим суставам благодаря противовоспалительным свойствам кукурбитацина.Снижают риск метаболического синдромаМетаболический синдром — это совокупность факторов риска, которые повышают риск развития диабета второго типа, болезней сердца и инсульта. Чтобы избежать нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний, важно регулярно употреблять огурцы в свежем виде или салат из них (моно, без добавления помидоров). Они будут способствовать поддержанию здорового уровня сахара, кровяного давления и холестерина в организме. Такое растительное соединение, как кукурбитацин, помогает регулировать уровень инсулина и обмен веществ. Кроме того, огурец также содержит стеролы, тип липидов, встречающихся в растениях, которые помогают снизить уровень холестерина. Регулируют температуру телаВ жару важно сохранение гидратации. Можно, конечно, выпивать литрами жидкость, но фрукты и овощи с высоким содержанием воды гораздо полезнее и эффективнее.Употребление огурца в жару поможет регулировать температуру тела и избежать головокружения, обмороков и теплового удара. При этом они отлично выведут токсины, так как действуют еще и как мочегонное средство. Яндекс Дзен