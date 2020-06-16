Врач допустил повторение Заворотнюк судьбы Фриске

Врач и профессор Владимир Моисеенко высказался о заболевании, которое в свое время лишило жизни певицы Жанны Фриске. Речь идет о злокачественной опухоли головного мозга, которая считается неизлечимой. Такой же недуг был обнаружен у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 16 июня: новости о состоянии здоровья

«На сегодняшний день глиобластома, от которой умерла певица Жанна Фриске, считается заболеванием неизлечимым, — отметил Моисеенко. – Менее 10% пациентов с таким диагнозом живут более года – их организмы отзываются на схему лечения. При таком диагнозе практически всегда проводится хирургическая операция на головном мозге, после чего применяются химиотерапия и лучевая терапия.

В России схема лечения этого заболевания точно такая же, как в США, Франции и других странах. За последние 20 лет в этом вопросе ничего не изменилось. Лечилась бы Фриске в Петербурге, Нью-Йорке или Париже, результат был бы, к сожалению, одинаков».

Накануне исполнилось пять лет со дня смерти российской певицы Жанны Фриске – она умерла от глиобластомы – злокачественной опухоли головного мозга. Другая российская телезвезда Анастасия Заворотнюк уже более года борется с онкологическим заболеванием мозга.

Как себя чувствует сейчас Анастасия ЗаворотнюкПосле окончания введенного на фоне пандемии коронавируса каротина семья актрисы Анастасии Заворотнюк планирует поездку на море. По данным СМИ, уже в течение длительного периода времени звезда “Моей прекрасной няни” противостоит онкологии.

В последнее время в Сети все чаще появляются сведения о том, что состояние 49-летней Анастасии Заворотнюк улучшилось и она постепенно идет на поправку. Хотя никто из родных актрисы не подтверждал, что у нее рак мозга, поклонники следят за посвященными кумиру страницами в Instagram. Кроме того, мониторят пользователи интернета и посты на странице дочери “Моей прекрасной няни” Анны Заворотнюк.

В новой публикации в соцсети наследница актрисы показала себя на видео и задалась вопросом, когда закончится пандемия коронавируса. Она уверена, что ситуация изменит общество и заставит иным образом посмотреть на ряд вещей. Интересует Анну Заворотнюк и то, когда откроются границы для возможности организовать поездку на море.

В прошлом месяце стало известно об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк, которая страдает от онкологического заболевания. В связи с этим, по словам профессора Петра Чумакова, семья отказалась от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов.

В конце лета стали появляться слухи, что у Заворотнюк рак головного мозга. Позднее семья подтвердила, что 49-летняя артистка тяжело больна, однако диагноз не стала уточнять.