Стало известно об ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, сообщил, что тот плохо себя чувствует. Пашаев сообщил о плохом самочувствии актера, добавив при этом, что врач того не посещает.

«Он сам этого не хочет. Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически. Это крайне тяжело», — заявил Пашаев, пояснив, что помощь специалистов Ефремов отвергает сознательно.

Стало известно, почему в день ДТП Ефремов был пьян

Актер Михаил Ефремов в день ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, потому что у него умер близкий друг. Об этом также рассказал его адвокат.

«Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — поведал он.

Кроме того, адвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что Ефремов в день трагедии выпивал в баре Ulysses. По его словам, актер заходил туда за едой.

Шукшина осудила родственников погибшего

Актриса Мария Шушкина высказалась в адрес близких Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. По словам артистки, она не понимает, как можно «продать свои страдания».

«Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым-Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников», — заметила она.

При этом Шукшина отметила, что точно также она не понимает своих родственников, которые «давным-давно превратили страдания в бизнес», несмотря на ее категорическое неприятие такого поведения.

«Зато я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съемок в фильме о своем муже Сереже Бодрове», — рассказала Шукшина.

Что случилось

По данным полиции, Михаил Ефремов 8 июня, находясь за рулем внедорожника в состоянии опьянения, врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. За рулем отечественной машины находился 57-летний Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и скончался.

В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. При этом семья погибшего отказалась принимать публичные извинения Ефремова и финансовую помощь от него.