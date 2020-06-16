16 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Мокий и Марк, Стожары отмечается 16 июля 2020 года (дата по старому стилю – 3 июля). Православная церковь в этот день чтит память мучеников Мокия и Марка.

Какой церковный праздник сегодня, 16.06.2020Стожарами древние славяне называли Плеяду – скопление небесных светил в созвездии Тельца, которые были хорошо видны невооруженным глазом в это время года. Название праздника «Маков день» связано со сбором мака в этот период.

Братья по вере Мокий и Марк жили в III веке. Во время гонений на христиан в Римской империи их арестовали. В заточении мужчин неоднократно уговаривали отречься от Христа. Но они не усомнились в своем выборе и смело исповедали себя христианами.

Тогда идолопоклонники приговорили их к смерти. Когда мучеников вели к месту казни, впереди них выбежал ребенок. Он пытался остановить Мокия и Марка. Но стражники оттащили его и прилюдно высекли ремнями.

Перед приведением в исполнение смертного приговора правитель последний раз предложил мученикам отречься от Христа и принести жертвы идолам. Но сердца приговоренных христиан не дрогнули, и они с именем Господа опустили головы под меч.

Православный праздник сегодня, 16 июня, какой отмечается

По церковному календарю 16 июня поминают мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, пострадавших за веру при римском императоре Аврелиане (270-275).

Лукиллиан, живший в III веке в Никомидии, был языческим жрецом. В старости он крестился, убедившись в ложности язычества. Многие язычники уверовали под влиянием его проповеди.

Бывшего жреца схватили по доносу. Старца пытали, чтобы заставить отречься от христианской веры, и бросили в темницу. Встретившись в темнице с юношами-христианами — Клавдием, Павлом, Ипатием и Дионисием, он убеждал их быть твердыми в вере, не боясь пыток и смерти.

Юноши во время пыток взмолились Господу и чудом остались невредимы. Правитель Никомидии видя, что подвиг молодых людей будоражит народ, отправил их с Лукиллианом в Византию, где их должны были казнить.

Дева Павла в то время навещала христиан в тюрьме. Она лечила раны узников, кормила их и хоронила казненных. В последние часы жизни Павла поддерживала Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, и вскоре сама, как христианка, последовала на казнь.