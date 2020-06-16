Вскрылись странности на похоронах Юлии Норкиной

Светская львица и по совместительству певица Алена Кравец поделилась с подписчиками, какие странности она заметила на недавних похоронах Юлии Норкиной. Так, по ее признанию, на Рублевке в узких кругах поговаривают о том, что Юлия могла уйти из жизни по собственной воле. И сама Кравец не исключает такого.

На похоронах Норкиной заметили странностиДалее Алена вспомнила, что при жизни Юлия Норкина всегда была красивой, ухоженной и счастливой, в ней был мощный стержень. Но за несколько месяцев до смерти в женщине произошли заметные изменения: «погрустнела, старалась уйти сразу после съемок и ни с кем не общаться». Скорее всего, это была очень личная проблема, о которой Юлия никому не рассказывала, и, по мнению певицы, этой проблемой могли стать взаимоотношения с супругом Андреем.

Некоторые издания высказывали предположения, что Юлию терзали измены мужа. Кравец также склоняется к этой версии, и странное на взгляд Алены поведение Норкина в день похорон лишь подтверждает эти догадки.

«Я помню похороны, где вдовец почти все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу. Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и Юля в гробу была почти до носа закрыта белым покрывалом, словно хотели что-то скрыть от любопытных глаз…», — поведала Кравец.

Могла ли Юлия Норкина совершить самоубийство?Публицист Евгений Спицын назвал «сказками» заявления о самоубийстве радиоведущей Юлии Норкиной, заявив, что она была молодой и полной сил. Он назвал причину смерти подруги.

Ни Андрею, ни Юлии Норкиным никогда не мешала их известность, а любовь между собой они сохранили до самого конца. Друг семьи Евгений Спицын назвал «бредом» слухи о рабочих романах Андрея Владимировича.

«Человек умер от инфаркта», — подчеркнул публицист.

Спицын назвал «сказками» слухи об иных причинах смерти Юлии Геннадиевны, возмутившись «вакханалии», которая происходит в прессе. Он учился вместе с Норкиным в одной школе, а их семьи дружили.

Собеседник издания назвал историю любви четы Норкиных одной из самых красивых, заявив, что Андрей влюбился в Юлию, когда ему было 17 лет.

«Всю жизнь он любил только её, душа в душу жили», — вспоминает автор книг и учебников

Историк отметил, что для каждого члена семьи это своя потеря, для мужа — жены, для детей — матери. Он отметил, что у дочери Александры, которая долгое время работала на телевидении с отцом, сейчас последний год декретного отпуска.