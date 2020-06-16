Российский робот Promobot начал работать в аэропорту Стамбула

Остановить прослушивание

close





Компания «Промобот»

Российский робот Promobot («Промобот») начал работать в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчена в Стамбуле, он консультирует пассажиров и помогает им с навигацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служб компании-производителя «Промобот».

Кроме того, он информирует о правилах поведения и безопасности, а также способен вызвать такси.

Промобот говорит на нескольких языках: русском, английском, турецком, арабском и испанском. Свободно передвигаться в толпе людей он может за счет специальных датчиков.

В настоящее время эти роботы уже задействованы в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шварценнеггер хочет отсудить у российской компании $10 млн за робота-двойника