Российский робот Promobot начал работать в аэропорту Стамбула

Остановить прослушивание
close
Компания «Промобот»
Российский робот Promobot («Промобот») начал работать в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчена в Стамбуле, он консультирует пассажиров и помогает им с навигацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служб компании-производителя «Промобот».
Кроме того, он информирует о правилах поведения и безопасности, а также способен вызвать такси.
Промобот говорит на нескольких языках: русском, английском, турецком, арабском и испанском. Свободно передвигаться в толпе людей он может за счет специальных датчиков.
В настоящее время эти роботы уже задействованы в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шварценнеггер хочет отсудить у российской компании $10 млн за робота-двойника