Ранок 16 червня: в Україні – 666 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 61

За добу в Україні зареєстрували 666 нових випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за останню добу госпіталізували 172 людей, одужали 275 пацієнтів, летальних випадків – 11.

Загалом за весь час пандемії в Україні на корона вірус захворіли 32 476 людей.

Загалом одужали 14 528 осіб.

На Волині за останню добу корона вірус підтвердили у 61 людини. Це один з трьох найвищих показників в Україні (після Львівської та Рівненської областей).