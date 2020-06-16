Власти 13 городов отказались от парада Победы. В Казани подготовка продолжается

В 13 российских городах отменили запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Парад Победы не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске, сообщает РИА «Новости».

В Казани подготовка к параду продолжается.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что парады Победы 24 июня состоятся в 9 городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. В остальных регионах решение будут принимать местные власти исходя из эпидемиологической обстановки.