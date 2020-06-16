Путин: работа по поддержке граждан в связи с COVID-19 идет ритмично

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по реализации мер поддержки экономики страны и ее жителей в связи с распространением коронавируса идет достаточно ритмично, передает РИА «Новости».

«В целом, мне кажется, работа идет достаточно ритмично», — сказал Путин.

Он также заявил, что правительству в ближайшее время необходимо решить, какие меры такой поддержки продлить на более длительный срок, а какие свернуть с 1 июля.

По словам президента, впереди у России непростой этап восстановления экономики, рынка труда и привычного ритма жизни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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