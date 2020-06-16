Порошенко не ответил на большую часть вопросов в ходе допроса по делу Януковича

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РИА «Новости»

Бывший президент Украины Петр Порошенко провел на допросе три часа и не смог ответить на большинство вопросов по делу Виктора Януковича о госизмене. Трансляцию допроса вел телеканал «Прямой».

Политик проходил по делу свидетелем. По словам адвоката Виталия Сердюка, суд помогал Порошенко не отвечать на вопросы защиты Януковича.

«Большая часть ключевых вопросов, подготовленных стороной защиты четвертого президента Украины Виктора Януковича, снимается судом», — добавил он.

В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.

Ранее Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняющегося в узурпации власти. Он объявлен в розыск в связи с тем, что находится за пределами страны.

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