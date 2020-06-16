Названа дата открытия торговых центров в Московской области

В Московской области уже несколько месяцев не функционируют торговые центры. Летом этого года, многие жители региона были заняты поиском информации о том, когда же они смогут посетить данные магазины. В середине текущего месяца властями области было заявлено о том, что торговые центры скоро откроют двери для своих посетителей.

Когда откроют ТЦ в Московской области?

Согласно постановлению Андрея Воробьёва, ТЦ на территории области официально начнут открываться с 25 июня текущего года. Однако в открывшихся заведениях по-прежнему будут закрыты кинотеатры, а также магазины, занимающиеся распространением быстро приготовленных продуктов. Помимо этого, несмотря на то, что откроются многие торговые центры, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом.

Кроме того, на территории Подмосковья 25 числа текущего месяца начнут функционировать торговые места и точки по оказанию различных услуг. Если все помнят, то ранее, могли работать только магазины площадью не более 400 квадратных метров. Помимо этого, у них должен был быть дополнительный выход на улицу.

В текущем месяце в Московской области уже было открыто множество мест чтобы их смогли посещать граждане нашей страны. Например, массажные салоны, парикмахерские и т.д. Работники и посетители открытых объектов должны были пользоваться средствами защиты, а также предпринимать все меры предосторожности чтобы не заразиться самим и не заразить других.

Вначале правительством Подмосковья было заявлено, что открываться ТЦ будут с 12 июня текущего года, однако потом эта дата была перенесена на конец месяца.