Россиянам пообещали бесплатный препарат от коронавируса

В медицинские учреждения России поступила первая партия лекарства от коронавируса. Как стало известно нашему изданию, речь идет о мед препарате отечественного производства «Авифавир».

Где получить «Авифавир»

Так, данное лекарство уже поступило в Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Кировскую и Новгородскую области. В конце мая «Авифавир» был одобрен Минздравом. В планах – выпускать 2 миллиона курсов препарата в год.

Также добавим, что запрос на поставки препарата уже подали 10 стран. Для россиян, застрахованных по системе ОМС, препарат будет бесплатным, заявила сенатор Татьяна Кусайко. Поступит он и в некоторые частные клиники.

Лекарство было разработано японскими медиками и использовалось для лечения гриппа. Затем препарат доработали российские специалисты.

«Авифавир» представляет собой один из двух препаратов, которые в мире официально зарегистрированы как средства для лечения коронавируса. Раньше они использовались для борьбы с лихорадкой Эболы. Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат в прошлом месяце. Россияне, которые заразились вирусом, смогут получать лекарство бесплатно по медицинской страховке.